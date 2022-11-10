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10 ноября 22, 15:51
Европарламент одобрил вхождение Хорватии в Шенгенскую зону
Хорватия
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Окончательное решение об отмене внутреннего контроля должно быть принято Европейским советом единогласно.

Европарламент одобрил отмену внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией. Страна войдет в Шенгенскую зону до конца года. Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что Хорватия прошла самую полную оценку членства в Шенгенской зоне среди всех стран ЕС. Она выполнила 281 рекомендацию в восьми областях Шенгенского законодательства. Еврокомиссия и Евросовет подтвердили готовность страны применять Шенгенские правила в полном объеме. Окончательное решение об отмене внутреннего контроля должно быть принято Европейским советом единогласно.

В 2018 году депутаты Европарламента заявили, что Хорватию следует принять в Шенгенскую зону, как только она выполнит необходимые критерии. В октябре 2022 года они также выразили поддержку безотлагательному приему Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.

Шенгенская зона свободного передвижения сегодня включает 26 государств (все государства-члены ЕС, кроме Болгарии, Хорватии, Кипра, Ирландии и Румынии, а также страны, не входящие в ЕС, Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн).

Напомним, в ЕС решили ускорить процесс расширения Шенгенской зоны.

Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, Хорватия, Румыния и Болгария полностью соответствуют требованиям, чтобы стать полноправными членами Шенгенской зоны. 
Korrespondent
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