В Беларусь из РФ прилетели четыре военных самолета Ил-76

Четыре военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС РФ прилетели в пятницу, 11 ноября, на аэродром в Мачулищах под столицей Беларуси Минском. Об этом заявила мониторинговая группа Беларускі Гаюн в своем Telegram-канале.
"Сегодня, 11 ноября, в промежутке между 15:30-16:00 (киевское время) на аэродром в Мачулищах прилетели сразу 4 Ил-76 ВКС РФ с регистрационными номерами: RA-76767, RA-78789, RF-76731 и RF-76605", - сказано в сообщении.
Мониторинговая группа сообщила о том, что фиксируются станции погрузки и отправки военных эшелонов, которые прибывают с 14 октября 2022 года из РФ в РБ исключительно из Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа:Селятино (Московская ж/д), Щелково (Московская ж/д), Нара (Московская ж/д), Ильино (Горьковская ж/д).
Напомним, мониторинговая группа ранее сообщила, что РФ и РБ продлили учения группировки войск так называемого "Союзного государства" до 21 ноября.
Кроме того, украинские военные в своем обращении призывали белорусов ни в коем случае не выполнять преступные приказы их командования.