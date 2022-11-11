В Беларусь из РФ прилетели четыре военных самолета Ил-76

Четыре военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС РФ прилетели в пятницу, 11 ноября, на аэродром в Мачулищах под столицей Беларуси Минском. Об этом заявила мониторинговая группа Беларускі Гаюн в своем Telegram-канале.

"Сегодня, 11 ноября, в промежутке между 15:30-16:00 (киевское время) на аэродром в Мачулищах прилетели сразу 4 Ил-76 ВКС РФ с регистрационными номерами: RA-76767, RA-78789, RF-76731 и RF-76605", - сказано в сообщении.

Мониторинговая группа сообщила о том, что фиксируются станции погрузки и отправки военных эшелонов, которые прибывают с 14 октября 2022 года из РФ в РБ исключительно из Центрального федерального округа и Приволжского федерального округа:

Напомним, мониторинговая группа ранее сообщила, что РФ и РБ продлили учения группировки войск так называемого "Союзного государства" до 21 ноября.

Кроме того, украинские военные в своем обращении призывали белорусов ни в коем случае не выполнять преступные приказы их командования.