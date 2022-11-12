Новый конкурент Трампа. Кто такой и что говорил об Украине

Республиканец Рон ДеСантис ярко победил на выборах губернатора Флориды и потенциально может стать серьезным конкурентом Дональду Трампу на президентских выборах в США в 2024 году.

Теперь Трамп называет его заурядным губернатором, "политическим легковесом" и намекает, что знает очень много его секретов.

"ДеСантис ушел от трампизма… И представляет ценности классических рейгановских республиканцев, – объясняет LIGA.net директор программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев. – Они – ястребы в вопросах Москвы и понимают, что Украину бросать нельзя".

Кто такой ДеСантис, почему ему угрожает Трамп, что он говорил об Украине и России, как предлагал наказать Путина – коротко от LIGA.net.

КТО ТАКОЙ РОН ДЕСАНТИС

Родился в 1978 году, получил элитное образование в Йельском университете и Гарвардской школе права. Работал юристом в ВМС США, в том числе в секретной тюрьме Гуантамо.

После работы федеральным прокурором пошел в политику и дважды избирался в Палату представителей Конгресса США. Но известность получил, победив на выборах губернатора Флориды в 2018-м при поддержке на тот момент президента Трампа.

ДеСантис придерживается консервативной политики, например, отстаивает запреты абортов, пишет BBC. Во время каденции губернатора, на которую пришлась пандемия COVID-19, сперва ввел во Флориде строгий карантин, а затем противостоял жесткой политике локдаунов Белого дома.

В 2022 году ДеСантис пошел на перевыборы на пост губернатора Флориды. Но уже не с поддержкой, а наоборот – с критикой Трампа. И с президентскими перспективами на 2024 год.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КОНКУРЕНТ ТРАМПА:

почему все говорят о ДеСантисе

Флорида считается штатом, который традиционно колеблется между демократами и республиканцами. Однако на выборах 8 ноября ДеСантис переизбрался здесь с разгромным результатом.

После подсчета 99% голосов он опережает демократа Чарли Криста на 19,4% – более 1,5 млн избирателей. ДеСантис сумел выиграть даже в традиционном центре демократов – округе Майами-Дейд, где республиканцы не знали побед около 40 лет.

А вот кандидаты, которых на выборах поддержал Трамп, не добились значительных результатов. Оглушительная победа ДеСантиса пошатнула позиции Трампа в Республиканской партии, отмечает The Washington Post.

По данным издания, советники Трампа даже отговаривают его делать заявление о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году. Такие намеки он делал перед выборами в Конгресс.

Говорить о президентских амбициях ДеСантиса – совсем не рано, говорит Александр Краев, директор программы "Северная Америка" в Совете внешней политики Украинская призма.

"Все прореспубликанские аналитические центры уже об этом говорят. Прореспубликанские медиа тоже. Сейчас Трампа, который считался основным кандидатом от республиканцев, Fox News прямо называет идиотом, просто похоронившим шансы республиканцев на этих выборах", – отмечает Краев.

Трамп критикует и уже открыто угрожает потенциальному сопернику. Он поддерживал ДеСантиса на выборах губернатора Флориды в 2018 году, но обещает рассказать о нем "не очень лестные вещи" в случае его выдвижения в 2024-м.

"Если он будет участвовать, он может очень сильно навредить себе… Я знаю о нем больше, чем кто-либо. Кроме, возможно, его жены", – заявил Трамп.

ЧТО ДЕСАНТИС ГОВОРИТ ОБ УКРАИНЕ

и как предлагает наказывать Путина

ДеСантис отреагировал на полномасштабное нападение РФ лишь спустя пять дней после начала, за что его критиковал демократ-конкурент Чарли Крист.

28 февраля ДеСантис назвал российского диктатора Владимира Путина "авторитарным заправщиком", раскритиковал президента США Джо Байдена за мягкость по отношению к РФ, за неудачный вывод войск из Афганистана.

Россию он считает "пустой страной", у которой есть только энергоресурсы и оставшееся в наследие ядерное оружие, что делает ее опасной. По мнению ДеСантиса, Путин наращивал силы из-за "несерьезного отношения США и Европы" к энергетической независимости.

"Если вы хотите привлечь Путина к ответственности – ударьте туда, где ему будет больно. Ударьте по энергоносителям… Некоторые санкции могут иметь эффект,.. но если вы ударите по энергетике, это будет сокрушительным ударом, это не понравится олигархам, которые поддерживают Путина", – заявлял он.

Немногочисленные заявления ДеСантиса о внешней политике отличаются от ситуативного стиля Дональда Трампа, констатирует The Washington Post. ДеСантис решительно выступает против традиционных соперников США, может быть жестче Трампа, и в целом его позиции хорошо вписываются в принятые нормы.

За карьеру он эволюционировал от посредственного трамписта до консервативного республиканца, объясняет Краев. Сейчас он в крыле с классическими и умеренными республиканцами.

ДеСантиса до выборов поддержал лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконелл, который призывал Байдена давать Украине больше оружия, отмечает эксперт.

Конгрессмен Адам Кинзингер – лоббист обучения украинских пилотов на самолетах США – поздравил его с "огромной победой" и назвал "кем-то вроде лидера". Однако если кампания Трампа удастся, то победа ДеСантиса будет недолгой, предупредил конгрессмен.

Это не мешало ДеСантису поддерживать американского бизнесмена Илона Маска, когда его компания SpaсeX заявляла в октябре, что не намерена больше платить за спутниковый интернет Starlink для Украины. Тогда же он раскритиковал и украинских чиновников, призвав их "не кусать руку, которая кормит".

ДеСантис действительно заигрывал с трампизмом и подыгрывал нарративам Маска – давнего сторонника республиканцев, констатирует Краев. Но в целом это вписывается в популярный нарратив, что Байден слишком слабо противодействует России и "не дает Маску денег для помощи Украине".

"С одной точки зрения – это отрицательная сторона его биографии, что он заигрывал с этими месседжами. Но с другой стороны – это абсолютно вписывается в то, что должен делать оппозиционный политик", – объясняет эксперт.

В целом ДеСантис как губернатор больше работал над внутренней политикой, справился с тремя ураганами в штате за последние несколько месяцев и продуктивно контактировал с демократом Байденом во время его визитов во Флориду, отмечает Краев.

"И при этом, похоже, он готов поддерживать Украину, быть ястребом против Москвы и Пекина, – подытожил эксперт. – Мне кажется, что на данном этапе это хороший портрет для республиканского кандидата в президенты в 2024 году".