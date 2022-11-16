Старт Третьей мировой? Ракеты РФ упали в Польше

Массовый ракетный обстрел Украины, устроенный Россией 15 ноября, может иметь глобальные последствия для всего мира. По данным польских и американских СМИ, в польском селе Пшеводув вблизи украинской границы упали две ракеты и попали в зерносушилки. Сообщается даже о гибели двух человек. На место происшествия прибыли представители полиции, прокуратуры и войска. Ситуация развивается стремительно, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Польская сторонапока официально не подтверждала, что инцидент связан с Россией.

Две версии

Корреспондент польского Radio Zet сообщил, что в селе Пшеводув упали две ракеты и убили двух людей. В то же время Radio Lublin сообщает другую версию. Инцидент в Пшеводове произошел около 15.40 на перегрузочных весах, куда заезжают тракторы с грузами. Эту информацию радиостанции подтвердили в местной полиции. По предварительным выводам, трактор, который въехал на весы, внезапно взорвался. Радио тоже сообщает о гибели двух человек.

Международная реакция Американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека, сообщил высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности агентству AP. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что российские ракеты, которые использовались для обстрелов Украины во вторник, упали на территорию Польши. "Мои соболезнования нашим польским братьям по оружию. Преступный российский режим выпустил ракеты, которые нацелены не только на украинских граждан, но и приземлились на территории НАТО в Польше. Латвия полностью солидарна с польскими друзьями и осуждает это преступление", - написал Пабрикс в Twitter. Министерство иностранных дел Эстонии выразило солидарность с Польшей. "Последние новости из Польши вызывают большое беспокойство. Мы тесно консультируемся с Польшей и другими членами Альянса. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей", - написал эстонский МИД в Twitter.

Каким будет ответ? Президент Украины Владимир Зеленский подтверждает, что российские ракеты ударили по Польше. “Бить ракетами по территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности. Это очень существенная эскалация. Надо действовать”, - подчеркнул президент. Министерство обороны России заявило, что "не имеет никакого отношения" к якобы падению ракет на территории Польши, в результате чего погибли два человека. "Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки", - утверждает российское Минобороны. Там добавляют, что РФ не наносила "никаких ударов" вблизи государственной границы Украины и Польши, а опубликованные кадры снарядов в Пшеводуве "не имеют никакого отношения к российским средствам поражения". Вслед за Польшей премьер-министр Венгрии во вторник вечером тоже созвал заседание Совета обороны. Причина - прекращение поставок российской нефти по трубопроводу Дружба - по предварительным данным, это произошло из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов Украины Россией. По данным венгерских СМИ, российская ракета попала в трансформаторную подстанцию системы электроснабжения на белорусско-украинской границе, которая отвечает за бесперебойную работу нефтепровода Дружба. Венгерская государственная энергетическая компания MOL подтвердила прекращение прокачки нефти через Дружбу. Там говорят, что получили сообщение от украинской стороны об обстреле российской артиллерией трансформаторной подстанции. "В результате удара временно прекращены поставки нефти по нефтепроводу Дружба в Венгрию, Чехию и Словакию", - добавили в MOL.





