Шольц о взрывах в Польше: Первопричина - агрессия РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что инцидент с ракетами, упавшими на территории Польши, нужно тщательно расследовать, но в любом случае его первопричина - война РФ против Украины. Об этом он написал в Twitter 16 ноября.

"Ужасное попадание ракеты в Польше нужно тщательно расследовать. Хорошо, что члены НАТО собрались, чтобы сделать это быстро. Любые преждевременные выводы опасны. Но одно очевидно: ничего этого не произошло бы, если бы не агрессивная война России против Украины", - подчеркнул Шольц.

Напомним, 15 ноября две неопознанные ракеты упали в районе села Пшеводов Люблинского воеводства на границе с Украиной. Они попали в зерносушилки и привели к гибели двух человек.





В МИД Польши заявили, что снаряды - российского производства.





Минобороны РФ отрицает причастность к инциденту и утверждает, что удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы.





Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал встречу Североатлантического совета из-за взрыва в Польше.



