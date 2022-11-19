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18 ноября 22, 22:22
Украина будет производить военную технику с НАТО
военная техника
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Снаряды и мины уже производятся по технологии НАТО не первый месяц, отметили в Укроборонпроме.

Украина будет производить военную технику и тяжелое вооружение как минимум с шестью странами-членами НАТО. Об этом сообщил концерн Укроборонпром в пятницу, 18 ноября.

Указано, что оружие будет производиться с Польшей, Чехией, Францией, Данией и еще несколькими странами, заключенные договоры с которым не позволяют разглашать подробности.

"Мы создаем совместные оборонные предприятия, строим линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производим бронированную технику и реактивные системы залпового огня и разрабатываем новые высокотехнологичные образцы вооружения. Для этого используем как имеющиеся мощности, так и вновь в безопасных местах", – заявили в Укроборонпроме.

Отмечается, что одной из последних сделок был договор о создании общего оборонного кластера, который подписали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Это соглашение предусматривает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов разных калибров, построение сервисных хабов по обслуживанию и ремонту техники и вооружения, а также сотрудничество в сфере высоких технологий.

В Укроборонпроме подтвердили, что уже наладили производство боеприпасов калибра 122 и 155 мм, а также мин калибра 120 мм. Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО уже не первый месяц в разных местах, в том числе и в странах-партнерах.

Отмечается, что произведенные боеприпасы должны уменьшить зависимость украинской артиллерии от зарубежных поставок, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно исчерпываются.

Ранее сообщалось, что Укроборонпром построит боеприпасный завод вместе со страной-членом НАТО. Это уже второе подобное предприятие.
Korrespondent
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