Венгрия выступила против финпомощи Украине от ЕС

Венгрия не станет поддерживать план Европейского Союза по предоставлению Украине макрофинансовой помощи на 2023 год. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время выступления на конференции в Будапеште, сообщает Sky News.

По его словам, хотя он и "осуждает российскую агрессию и поддерживает украинский народ", однако он не желает "ставить интересы" Украины выше интересов своей страны.

Отказ Венгрии одобрить план ЕС грозит полным его срывом. Причина этого заключается в том, что изменения в бюджетных правилах ЕС требуют единогласного одобрения стран-членов.

Орбан также предложил "альтернативу" этому плану. В частности, он рекомендовал 27 членам ЕС определить, сколько они готовы предоставить Украине, и распределить сумму "пропорционально и справедливо" между собой, не беря совместно кредиты для осуществления платежей.

По его словам, Венгрия готова предоставить Украине от 128,1 до 149,5 млн фунтов стерлингов из собственного бюджета на двусторонних условиях — сумма, по его словам, не нанесет принципиального ущерба национальным интересам Венгрии.

Отметим, что пакет предусматривает выплату до 18 миллиардов евро в виде регулярных платежей для поддержки энергетических и медицинских учреждений Украины, финансирования заработной платы и пенсионных программ.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что введение Евросоюзом санкций против России якобы было "грубой ошибкой", по его мнению она "нанесла ущерб" странам ЕС.