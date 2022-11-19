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18 ноября 22, 23:39
Венгрия выступила против финпомощи Украине от ЕС
Венгрия
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Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что якобы не желает ставить "интересы Украины", выше интересов Будапешта.

Венгрия не станет поддерживать план Европейского Союза по предоставлению Украине макрофинансовой помощи на 2023 год. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время выступления на конференции в Будапеште, сообщает Sky News.

По его словам, хотя он и "осуждает российскую агрессию и поддерживает украинский народ", однако он не желает "ставить интересы" Украины выше интересов своей страны.

Отказ Венгрии одобрить план ЕС грозит полным его срывом. Причина этого заключается в том, что изменения в бюджетных правилах ЕС требуют единогласного одобрения стран-членов.

Орбан также предложил "альтернативу" этому плану. В частности, он рекомендовал 27 членам ЕС определить, сколько они готовы предоставить Украине, и распределить сумму "пропорционально и справедливо" между собой, не беря совместно кредиты для осуществления платежей.

По его словам, Венгрия готова предоставить Украине от 128,1 до 149,5 млн фунтов стерлингов из собственного бюджета на двусторонних условиях — сумма, по его словам, не нанесет принципиального ущерба национальным интересам Венгрии.

Отметим, что пакет предусматривает выплату до 18 миллиардов евро в виде регулярных платежей для поддержки энергетических и медицинских учреждений Украины, финансирования заработной платы и пенсионных программ.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что введение Евросоюзом санкций против России якобы было "грубой ошибкой", по его мнению она "нанесла ущерб" странам ЕС.
Korrespondent
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