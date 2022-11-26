Молдова осталась без света после удара России по Украине

Сегодня, 23 ноября, в Молдове пропало электричество после ракетного удара России по территории Украины из-за того, что произошел скачок частоты в совместной сети. Об этом сообщает Укрэнерго.
Как отмечается, последствия ракетных атак России по Украине также ощутила Молдова.
"Из-за российских атак произошел скачок частоты в нашей технически совместной энергосети, повлекший за собой потерю связи Молдовы с электрической сетью Европы, откуда страна получает долю электрической энергии", – пояснили энергетики.
В Укрэнерго добавили, что с 11 октября Украина не осуществляет экспорт электроэнергии ни в одну страну.23 ноября оккупанты нанесли ракетные удары почти по всей Украине.