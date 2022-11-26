Молдова осталась без света после удара России по Украине

Сегодня, 23 ноября, в Молдове пропало электричество после ракетного удара России по территории Украины из-за того, что произошел скачок частоты в совместной сети. Об этом сообщает Укрэнерго.

Как отмечается, последствия ракетных атак России по Украине также ощутила Молдова.

"Из-за российских атак произошел скачок частоты в нашей технически совместной энергосети, повлекший за собой потерю связи Молдовы с электрической сетью Европы, откуда страна получает долю электрической энергии", – пояснили энергетики.

В Укрэнерго добавили, что с 11 октября Украина не осуществляет экспорт электроэнергии ни в одну страну.





В связи с ущербом, который Россия нанесла энергообеспечению Молдовы, президент Молдовы Майя Санду заявила, что "Кишинев не может доверять российскому режиму и продолжит идти по пути к свободному миру".

