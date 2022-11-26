Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.98
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
23 ноября 22, 22:46
Молдова осталась без света после удара России по Украине
Молдова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Из-за атак России произошел скачок частоты в технически совместной энергосети, повлекший за собой потерю связи Молдовы с электрической сетью Европы

Сегодня, 23 ноября, в Молдове пропало электричество после ракетного удара России по территории Украины из-за того, что произошел скачок частоты в совместной сети. Об этом сообщает Укрэнерго.

Как отмечается, последствия ракетных атак России по Украине также ощутила Молдова.

"Из-за российских атак произошел скачок частоты в нашей технически совместной энергосети, повлекший за собой потерю связи Молдовы с электрической сетью Европы, откуда страна получает долю электрической энергии", – пояснили энергетики.

В Укрэнерго добавили, что с 11 октября Украина не осуществляет экспорт электроэнергии ни в одну страну.

23 ноября оккупанты нанесли ракетные удары почти по всей Украине. 

В связи с ущербом, который Россия нанесла энергообеспечению Молдовы, президент Молдовы Майя Санду заявила, что "Кишинев не может доверять российскому режиму и продолжит идти по пути к свободному миру".
liga.net
Ещё по теме:
Зеленский о поддержке на саммите Восточного партнерства
Над Украиной летают самолет-разведчик и дрон ВВС США: карта
ГПСУ об обстановке на пунктах пропуска на западной границе
Украина стала членом "энергетического Евросоюза"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через: