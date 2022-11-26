В НАТО назвали "ужасным" начало зимы в Украине

Президент РФ Владимир Путин терпит неудачу в Украине и реагирует с еще большей жестокостью, нанося ракетные удары по городам и гражданской инфраструктуре. Об этом 25 ноября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед саммитом глав МИД стран альянса в Бухаресте 29-30 ноября, сообщает Sky TG24.

По его словам, РФ лишает украинцев света, воды и еды, что является "ужасным началом зимы".

При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.

"Это война, где Россия является агрессором, а Украина обороняется. Мира не будет, если победит агрессор, если победит самодержавие. НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", - отметил генсек.

Он добавил, что многие страны страдают от войны, развязанной РФ, но если Путин победит "все заплатят гораздо более высокую цену на много лет вперед", а мир станет более опасным.

"В интересах нашей безопасности поддержать Украину", - подчеркнул Столтенберг и заверил, что попросит союзников увеличить нелетальную помощь Киеву в виде топлива, медикаментов, зимнего снаряжения и средств подавления дронов.

Напомним, 23 ноября войска РФ совершили седьмую массированную ракетную атаку, которая привела к отключению электроэнергии по всей Украине, а также в Молдове.

Ударам подверглись жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и многих областях Украины.