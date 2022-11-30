Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.98
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
29 ноября 22, 19:59
В Бухаресте НАТО выпустил заявление о поддержке Украины
Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В НАТО выпустили заявление по итогам первого дня встречи министров иностранных дел стран-членов в Бухаресте

В НАТО выпустили заявление по итогам первого дня встречи министров иностранных дел стран-членов в Бухаресте, в котором пообещали поддерживать Украину в войне против России. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

Представители Альянса заявили, что удары по критической инфраструктуре Украины лишают украинцев основных услуг — они пообещали поддерживать Украину и никогда не признавать попытки России аннексировать оккупированные территории. 

НАТО будет поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, а союзники будут помогать Украине в ремонте энергетической инфраструктуры и защите от ракетных атак. 

"Мы будем продолжать укреплять наше партнерство с Украиной по мере того, как она продвигает свои евроатлантические устремления, а также подтверждаем решения, которые мы приняли на бухарестском саммите 2008 года", — сказано в заявлении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжит ракетный террор Украины, и призвал отправить украинцам больше систем ПВО. 

Путин пытается заморозить Украину, чтобы заставить украинский народ подчиниться РФ, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в Бухаресте. 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО рассмотрят предоставление новой военной и энергетической помощи Украине.
liga.net
Ещё по теме:
Wizz Air открывает прямой рейс Киев-Гамбург
Wizz Air открывает рейсы из Киева в Ганновер и Вроцлав
В Румынии 500 тысяч граждан требуют отставки правительства
Аэропорт Борисполь - лучшиий в Восточной Европе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Елена Зеленская выступила в парламенте Британии – видео
Лента новостей