Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
38.47
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
5 декабря 22, 09:39
В Швеции застрелен "главный критик" Кадырова
Тумсо Абдурахманов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Официальной информации на этот счет нет.

Убит "главный критик" диктатора Чечни Рамзана Кадырова – оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, который проживал в Швеции. Информацию об этом "подтвердили его соратники", пишет в Telegram-канале Радио Свобода.

"Сообщается, что Абдурахманова застрелили в Швеции с 1 на 2 декабря", – говорится в сообщении.

По данным агентства, вечером 2 декабря появилась информация, что Абдурахманов уже более суток не выходит на связь. За день до этого, 1 декабря, в соцсетях начали появляться сообщения о его якобы убийстве.

Последняя запись блогера в его Telegram-канале опубликована 30 ноября.

Оппозиционное Кадырову движение "Адат", выступающее "против геноцида чеченского народа, за его объединение и деоккупацию Чечни", сообщило, что слухи о смерти Абдурахманова "оказались правдивыми": "Мы имеем достаточно информации, подтверждающей его гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами".

"Тумсо был расстрелян ночью группой лиц", – добавили оппозиционеры.

Официальной информации на этот счет нет. Правоохранители Швеции пока не комментируют предполагаемое убийство критика Кадырова.

Советник главы Офиса президента Подоляк считает, что после деоккупации Донбасса кадыровцы вернутся в РФ и начнут "работать" по Москве. 

В конце лета Кадыров и его командиры получили подозрения в Украине. Он ответил СБУ, собрался "усмирять" мировое сообщество, говорит – Путин, дай приказ. 
liga.net
Ещё по теме:
Кадыров приказал отстреливать российских силовиков в Чечне
Путин подарил "Чеченнефтехимпром" Кадырову
Евросоюз шокирован угрозой Кадырова убить Касьянова
Реалити-шоу чеченского узурпатора Кадырова (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Комментарии (0)
Войти через: