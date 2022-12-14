Украина будет в центре саммита ЕС - Мишель

В ходе саммита Евросоюза, который состоится в Брюсселе 15 декабря, планируется провести однодневное заседание, сосредоточенное на стратегических вопросах. Об этом накануне сообщил в своем письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Украина, как всегда, в центре нашего внимания… Ситуация, обострившаяся в связи с появлением снега и минусовых температур, требует от нас соответствующей реакции, в том числе в плане гуманитарной готовности и помощи", – написал Мишель.





Он отметил, что, помимо неотложных потребностей Украины, "необходимо также предметное обсуждение того, как гарантировать устойчивость нашей военной и финансовой поддержки".





Глава Евросовета указал на то, что нынешний год "радикально изменил энергетический ландшафт" ЕС и как никогда ясно показал, что странам союза "необходимо действовать сообща".





"Нашим приоритетом остается обеспечение надежности поставок и снижение цен для граждан и бизнеса. На этом фоне мы рассмотрим прогресс, достигнутый с октября, и дадим дальнейшие указания", – отметил Мишель.





Он также подчеркнул значение обсуждения задач предстоящего года.





"Одной из важнейших вех 2023 года станет реформа рынка электроэнергии, которую Еврокомиссия предложит как можно скорее. Однако наши усилия по координации должны сочетаться с конкретными проектами и целенаправленными инвестициями в инновации, инфраструктуру и энергоэффективность, чтобы постепенно снизить нашу зависимость от российских ископаемых видов топлива", – заявил председатель Евросовета.





Мишель также анонсировал "стратегическое обсуждение трансатлантических отношений, особенно в свете меняющегося глобального контекста".





"Дискуссия охватит широкий круг вопросов, в частности нашу безопасность и экономическое сотрудничество", – уточнил он.





"Что касается безопасности и обороны, мы подведем итоги после Версаля (саммита ЕС 10-11 марта 2022 года при французском председательстве в Совете ЕС – ред.) и при необходимости дадим дополнительные рекомендации", – отметил глава Евросовета.





Кроме того, в повестке встречи будет "стратегическое обсуждение южного соседства и итогов недавнего саммита с Западными Балканами в Тиране". По мнению Мишеля, это даст возможность рассмотреть "многоплановые аспекты сотрудничества с этими странами, в том числе миграционный".





Ранее стало известно, что в ЕС приняли пакет помощи Украине на 18 млрд евро. Документ пока согласован на уровне послов стран-членов Евросоюза. При этом удалось сломить сопротивление Венгрии, которая блокировала помощь Украине.