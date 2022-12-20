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19 декабря 22, 22:19
В школах ЕС из-за войны учатся 43% украинских детей - ЦЭС
переселенцы
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Большинство беженцев в странах Евросоюза - это женщины и дети, отмечают в Центре экономической стратегии.

Практически 2,25 млн украинских детей по состоянию на начало этого учебного года были интегрированы в образовательные учреждения стран Евросоюза. Это практически 43% от их общего числа. Об этом сообщила член группы исследований в области политики развития человеческого капитала Центра экономической стратегии (ЦЭС) Анна Сахно в ходе дискуссии в понедельник, 19 декабря.

"По состоянию на сентябрь 2022 года приблизительно 2,25 млн украинских детей было интегрировано в образовательные учреждения стран ЕС. По состоянию на сентябрь 2021 года всего в украинских школах и детских садах училось 5,4 млн детей, из них – чуть больше миллиона в детсадах, а все остальные – в школах, то есть это 43% украинских детей, которые находятся за пределами Украины”, - отметила она.

По ее словам, в настоящее время 7,8 млн украинцев вынужденно уехали и остаются в странах Европы. Из этого числа 90% перемещенных составляют женщины и дети.

Сахно уточнила, что 6,5 млн украинцев являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), из них половина получила официальный статус ВПЛ, и этот показатель почти не менялся с марта.

Кроме того, 40% ВПЛ имеют работу по состоянию на декабрь 2022 года, добавила представитель ЦЭС.

Отметим, что начиная с 24 февраля 2022 года, более 12 млн украинцев выехали за пределы нашей страны, спасаясь от российской агрессии. Из них около 7 млн живут в Европн.
Korrespondent
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