Иран получит от России военные технологии за дроны

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин, цитирует его канал Sky News.

По его словам, Москва планирует поставлять Тегерану передовые военные компоненты в обмен на БПЛА Shahed-136.

Он отметил, что Иран является одним из главных военных покровителей России.

Уоллес высказал мнение, что намерение РФ поставлять военные технологии Ирану подорвет Ближний Восток и международную безопасность.

"Мы должны разоблачить эту сделку, что я только что и сделал", — заявил министр.





Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов может быть уволен. Вооруженные Силы Украины сбили 30 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 во время атаки в ночь на 19 декабря, всего противник запустил около 35 БПЛА.

