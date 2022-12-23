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20 декабря 22, 21:10
Иран получит от России военные технологии за дроны
Бен Уоллес
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Россия собирает поставить Ирану военные технологии в обмен на дроны-камикадзе, которыми оккупанты атакуют Украину

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин, цитирует его канал Sky News.

По его словам, Москва планирует поставлять Тегерану передовые военные компоненты в обмен на БПЛА Shahed-136.

Он отметил, что Иран является одним из главных военных покровителей России.

Уоллес высказал мнение, что намерение РФ поставлять военные технологии Ирану подорвет Ближний Восток и международную безопасность. 

"Мы должны разоблачить эту сделку, что я только что и сделал", — заявил министр.

Также Уоллес сказал, что Россия в войне против Украины потеряла более 100 000 военных убитыми, ранеными и дезертирами.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов может быть уволен. Вооруженные Силы Украины сбили 30 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 во время атаки в ночь на 19 декабря, всего противник запустил около 35 БПЛА.
liga.net
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