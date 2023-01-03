Год нового мирового кризиса? Чего ждут от 2023

2022 год подорвал здоровье мировой экономики, в первую очередь, из-за войны, развязанной Путиным против Украины. Вызванные вторжением России потрясения стали последней каплей, в которой захлебнулось постковидное восстановление в мире. Чего теперь мировая экономика ждет от 2023 года?

Очень негативные прогнозы

"Чем ближе 2023 год, тем больше прогнозов о том, что он станет третьим в антирейтинге 21 века. Хуже было только в 2020-м, когда началась пандемия, и в 2009-м, после мирового финансового кризиса", - отметили перед Новым годом экономисты Deutsche Bank.

И в 2009, и в 2020 годах мир погружался в рецессию. Рецессией экономисты называют периоды длиной от полугода, в которые прирост благосостояния, производства и деловой активности в экономике сменяется спадом.

Люди беднеют, бизнес разоряется, социальные расходы сокращаются, инфраструктура деградирует, а вложения в будущее - образование, производство, технологии - сходят на нет.

Западу будет плохо

"США и Европа резко тормозят, и три четверти экономического роста в 2023 году обеспечат развивающиеся экономики Азии", - рисуют неприглядную для Запада картину наступившего года экономисты клуба богатых стран ОЭСР.

По меньшей мере в последние полвека развитые экономики погружались в рецессию, только когда резко увеличивались расходы на их главный импорт - энергоносители. Единственным исключением была рецессия 2020 года, вызванная пандемией.

На этот раз все условия созданы. До сих пор спад случался после того, как расходы на свет, топливо и тепло достигали 13% ВВП. В ушедшем 2022-м они превысили 17%.

Рост цен на энергоносители стал прямым следствием российской агрессии, поскольку Запад ввел санкции против нефти и угля из России, а Кремль сократил поставки газа в ЕС.

В итоге именно Европа более других рискует пережить не только техническую рецессию (спад два квартала подряд этой зимой), но и завершить весь 2023 год в минусе, говорят большинство опрошенных газетой FT экономистов.

США как ведущий мировой производитель нефти и газа в гораздо лучшем положении, чем ЕС, который на 60% зависит от импорта. Правительство и центробанк крупнейшей экономики мира заявляют, что она избежит рецессии. Эксперты же оценивают ее вероятность в 70%, показал декабрьский опрос Bloomberg.

Политические факторы

Прогнозы умеренной рецессии на Западе и вялого восстановления в мире рискуют оказаться чересчур оптимистичными. Среди главных угроз экономисты называют три.

Во-первых, внезапно открывшийся после почти трехлетнего карантина Китай переживает волну ковида, последствия которой пока не очевидны. Если она спадет к весне, спрос на энергоресурсы со стороны Китая вырастет, и мир ждет новый виток энергетического кризиса и инфляции.

Во-вторых, вероятная эскалация войны России против Украины чревата перебоями с экспортом зерна и подорожанием продовольствия.

Вызванная двумя этими причинами вторая волна инфляции помешает центробанкам прекратить повышение ставок кредитов. Это в-третьих.

Подорожание денег ускорит спад экономики и приведет к проблемам финансового сектора, поскольку тем, кто ему должен, будет сложнее выполнять свои обязательства.

С предыдущим кризисом и с пандемией мир боролся в кредит. В итоге страны, бизнес и граждане накопили рекордные 235 триллионов долларов долга, согласно данным МВФ. Или даже больше, если верить расчетам ведущей мировой ассоциации финансовой отрасли Institute of International Finance (IIF).

Помимо просто неприятных есть и апокалиптические сценарии. Большинство прогнозов в этой категории сводятся к двум сюжетам: эскалация российской агрессии, включая ядерную войну, и нападение Китая на Тайвань с вытекающим из этого конфликтом с Западом.

"Последствия экономической войны между Китаем и Западом будут во много раз серьезнее, чем у нападения России на Украину, - пишут эксперты британского центра CEBR. - Они почти наверняка вызовут глубокую рецессию мировой экономики и новый виток инфляции".

Но есть и оптимистичные сценарии, при которых спада удастся избежать, а большинство проблем - решить.

Один предполагает прекращение агрессии России против Украины. Вывод войск и репарации позволят начать переговоры о снятии санкций с Кремля. Еще ниже шансы на новый технологический прорыв, сравнимый с изобретением интернета, давшего миру десятилетия роста. Пока успехи скромнее. Ковид дал толчок удаленной работе и цифровизации документооборота в морской торговле, а газовый кризис подстегнул энергосбережение. Но настоящие прорывы впереди.