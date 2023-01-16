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12 января 23, 18:56
Эрдоган готовит новые переговоры с Украиной и РФ
Эрдоган
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Речь будет идти об открытии гуманитарного коридора для раненых в результате боевых действий в Турцию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой российского режима Владимиром Путиным. Об этом сказал главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч, сообщает A Haber в четверг, 12 января.

По его словам, переговоры пройдут сегодня или завтра, а их главной темой станет открытие гуманитарного коридора для раненых в результате боевых действий в Турцию.

"Мы хотим приложить усилия, чтобы открыть гуманитарный коридор. Я сделал предложение нашему президенту. Он приветствовал это. Они приступили к необходимой работе под руководством нашего президента", – сказал Малкоч.

Накануне стало известно, что Турция предложила открыть гуманитарный коридор, через который будут транспортировать на лечение раненых в результате боевых действий.

Также сообщалось, что 5 января Эрдоган и Зеленский провели переговоры. Среди прочего стороны обсудили посредничество Анкары в вопросе мира между РФ и Украиной.

До этого Эрдоган переговорил с Путиным, указав ему, что мирные усилия необходимо поддержать односторонним прекращением огня.
Korrespondent
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