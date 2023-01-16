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12 января 23, 19:06
ЕС начнет делать запасы дефицитных лекарств
лекарства
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Евросоюз планирует снизить зависимость от поставок препаратов из Китая и наростить собственное производство.

Европейская комиссия занимается вопросом создания запаса определенных лекарственных препаратов и гарантий поставки таких лекарств, чтобы справиться с проблемой дефицита. Брюссель также планирует сократить зависимость от поставок лекарств из Китая и нарастить производство этой продукции внутри ЕС. Об этом сообщает Financial Times.

СМИ отметчает, что с ростом заболеваемости в условиях зимы практически во всех странах-членах ЕС и Великобритании возникла нехватка ряда основных лекарственных препаратов, включая парацетамол, антибиотики и средства для ингаляций.

По информации издания, под давлением европейских правительств Еврокомиссия пообещала вмешаться и разработать "системную промышленную политику", которая обеспечит "стратегическую автономность" в вопросе наличия базовых препаратов.

Дефицит лекарств - это не какой-то временный сбой, а "системная проблема со множеством уязвимостей", считает Еврокомиссия. 

Там также отмечают, что в числе таких уязвимых мест - зависимость от поставок лекарств из других стран, включая Китай, а также регулирование и продажа лекарств.

Еврокомиссия планирует разработать законопроект, который "обеспечит доступ к лекарствам для всех нуждающихся в них пациентов и предотвратит нарушение поставок на рынок".

Отметим, что на фоне новой вспышки коронавируса в Китае местная партийная и бизнес-элита массово закупает антиковидный препарат Paxlovid американской корпорации Pfizer.

Добавим, что японские неправительственные организации Peace Winds Japan и Japan Platform передали в наиболее пострадавшие от войны регионы Украины медицинские препараты стоимостью 1 млн долларов.
Korrespondent
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