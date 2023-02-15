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8 февраля 23, 10:39
Разведка Эстонии: Если РФ победит ...
Каупо Розин
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Глава Департамента внешней разведки Эстонии заявил, что в случае поражения Украины в войне ее ресурсы будут отобраны и обращены против Запада

Глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что в случае поражения Украины в войне против России ее ресурсы будут отобраны и обращены против западных стран. Об этом он сказал в интервью Eesti Päevaleht.

По его словам, война обязательно должна закончиться победой Украины, так как только в этом случае Запад сможет чувствовать себя немного спокойнее. 

"С другой стороны, если России будет нанесен серьезный военный ущерб, она вложит огромные ресурсы в восстановление и развитие своего военного потенциала, и тогда нашей задачей будет удержать Россию хотя бы на ее собственной территории", — сказал Розин. 

Он отметил, что в случае поражения Украины Россия отберет ее ресурсы и обратит против Запада, в частности, стран Балтии. 

"Россию это лишь подбодрило бы. Она увидела бы, что война окупается. Тогда мы получили бы совершенно новую картину безопасности", — резюмировал он.

23 января Эстония заявила, что отдает Украине все свои гаубицы 155 мм, "чтобы создать прецедент". 

Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, но для этого нужно согласие страны-производителя – Германии. 
liga.net
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