Разведка Эстонии: Если РФ победит ...

Глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что в случае поражения Украины в войне против России ее ресурсы будут отобраны и обращены против западных стран. Об этом он сказал в интервью Eesti Päevaleht.

По его словам, война обязательно должна закончиться победой Украины, так как только в этом случае Запад сможет чувствовать себя немного спокойнее.

"С другой стороны, если России будет нанесен серьезный военный ущерб, она вложит огромные ресурсы в восстановление и развитие своего военного потенциала, и тогда нашей задачей будет удержать Россию хотя бы на ее собственной территории", — сказал Розин.

Он отметил, что в случае поражения Украины Россия отберет ее ресурсы и обратит против Запада, в частности, стран Балтии.

"Россию это лишь подбодрило бы. Она увидела бы, что война окупается. Тогда мы получили бы совершенно новую картину безопасности", — резюмировал он.





Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, но для этого нужно согласие страны-производителя – Германии.

