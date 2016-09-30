"Кремлевский" доктор: Кофе безвреден, а мясо провоцирует рак

Еще бы: со всем своим опытом и знаниями доктор говорит революционные вещи: многие болезни придуманы, чтобы вытягивать из пациентов деньги; пить витамины "просто так, для профилактики" опасно и т. п.

А сегодня Александр Леонидович как на духу рассказал нам правду о полезных и вредных продуктах.

Эспрессо от инфаркта

- В своей книге вы написали, что кофе, который, как всегда считалось, очень вреден, на самом деле безопасен?

- С мыслью, что кофе нельзя пить при давлении и при сердечных заболеваниях, живет не одно поколение. Но недавно медики выяснили: это миф! Наоборот, люди, которые пьют кофе, меньше болеют инфарктом миокарда. Вдобавок кофе предохраняет от рака печени.

Зато провоцирует развитие рака простаты, рака груди, кишечника и массы других заболеваний так называемое красное мясо (то, что не индейка, не курица и не телятина). Поэтому красное мясо нельзя есть чаще двух раз в неделю.

Кстати, наши всеми любимые колбасы, сосиски, сардельки - отнюдь не полезны. Они содержат огромное количество жира, холестерина - и поэтому кажутся нам вкусными. И никакая геркулесовая каша без сахара, молока и масла в нас не лезет. А на самом деле для здоровья есть нужно именно так.

Какие-то у нас извращенные национальные вкусы: самая любимая еда - макароны с колбаской.

Губит людей не вода

- А что же полезно?

- Новозеландские ученые говорят, что существует семь компонентов пищи, которые обязательно должны присутствовать в рационе. Это овощи, фрукты, красное вино (но людям с заболеванием печени вино не подходит), чеснок, орехи, черный шоколад и рыба (лучше речная, только что выловленная).

При этом следует ограничивать употребление жирного, очень калорийного, углеводов. Очень полезно пить обычную чистую питьевую воду. Не напитки, не соки, не газированную, а обычную чистую воду.

При гастрите вода необходима, так как помогает восстанавливать желудочный кислотно-щелочной баланс. Камни в почках образуются именно потому, что организм не получает достаточное количество воды. Вода оказывает противовоспалительное действие и прочищает почки и мочевыводящие пути.

Выработать привычку ежедневно выпивать по 2 - 2,5 литра воды - дело несложное. Для нормального функционирования организма необходимы здоровые мозги и нервы, так как именно они дают команду всем остальным "жителям нашего тела". Но мозг часто спит, так как… ему не хватает воды для здоровой жизни! Осталось всего лишь себя разбудить…

Если обхват талии у мужчины больше 102 см, а у женщины - больше 88 см, то это уже говорит о том, что у человека "все очень запущено" - прежде всего образ жизни…

Сегодня на Западе уже не модно есть фастфуд, пить газировки. Курить запрещено во всех помещениях. А бег по утрам для них - как молитва.





С продуктами просто беда

- У нас же, помимо извращенных пищевых привычек, еще и ужасная пищевая промышленность. Я живу на два дома и две страны - у меня сын заканчивает школу во Франции. И вижу разницу в продуктах… У нас просто беда!

Мясо нашпиговано солевыми растворами - для веса, для сочности, для цвета. Покупать его страшно не только в магазине, но и на рынке. Ругался как-то с владельцем птицефабрики: "У вас курица, напичканная антибиотиками, гормонами и т. д.". Он - мне: "Мы-то строго под ветеринарными врачами ходим. А вот что делают фермеры - вообще темный лес!"

Мне одна знакомая с рынка говорила: "Чисто говяжьего фарша нет, мы всегда в него добавляем свинину".

Обман кругом и мошенничество!

Вот, к примеру, рыба. Она считается гораздо полезнее для здоровья. Взять бы да ею заменить вредное мясо. Но, к сожалению, рыба плавает в наших морях, а их мы уже отравили основательно. В морской рыбе, особенно хищной, той, что поедает другую рыбу, очень велико содержание ртути.

Настолько, что в Америке разработаны специальные инструкции, согласно которым беременным женщинам на определенных сроках не рекомендуется есть морскую рыбу чаще двух раз в неделю.

Кстати, небезопасно и парное молоко. Хотя мы всю жизнь думали, что молоко из-под коровы только на пользу. Но это не так!

Что делать? Мы должны сами научиться следить за своим здоровьем: вести здоровый образ жизни, правильно питаться. Не есть на бегу, что придется, а не лениться тратить время на приготовление полезной пищи. И тогда можем избежать многих болезней.