Кому грозит инфаркт в жару?

По словам специалистов, любой организм реагирует на жару неблагоприятными изменениями в своем состоянии. Однако некоторые категории граждан рискуют пострадать из-за жаркой летней погоды особенно сильно: у них на фоне повышенной температуры воздуха возможны проблемы с сердцем вплоть до развития инфаркта.





О том, что жаркая погода является серьезным фактором сердечных проблем, включая инфаркт, сообщили представители Американской кардиологической ассоциации. В условиях жары, по их словам, организм человека может пострадать из-за нарушения водо-солевого баланса,вызванного тем, что тело теряет много жидкости и вместе с ней минеральных солей. Такая нехватка в худшем случае может привести к остановке сердца.





Кроме того, в жару происходит сгущение крови, что значительно увеличивает риск образования тромбов и всех связанных с этим проблем - инфарктов, инсультов, легочной эмболии и т.п. Специалисты отмечают, что даже здоровые люди реагируют на жаркую погоду плохим самочувствием,одышкой и усталостью.

В то же время сотрудники Американской кардиологической ассоциации указывают на то, что имеется целый ряд факторов,наличие которых говорит об особенно высокой вероятности человека пострадать из-за жары. К таким факторам они причислили следующие критерии:

Возраст – от 65 лет и старше,а также возрастная категория 35-40 лет.

Пол – мужской: представители сильного пола в большей степени подвержены сердечно-сосудистым патологиям, как считают врачи, из-за вредных привычек и пониженного внимания к своему здоровью, а также в силу влияния определённых половых гормонов.

Наследственность - здоровье родственников: риск инфаркта выше, если у кого-то из родных имеются сердечно-сосудистые заболевания.

Курение – при наличии этой привычки риск тромбообразования и вызванного им приступа возрастает в 2-4 раза.

Гипертония – повышенное давление увеличивает нагрузку на сердце и ослабляет кровяные сосуды.

Сидячая работа – малоподвижные люди подвержены инфарктам на 25-30% больше по сравнению с физически активными.

Лишний вес - особенно опасны избыточные жировые отложения в области талии и живота.

Диабет – в 75% случаев смерть диабетиков является следствием тех или иных проблем с сердцем или сосудами.

По мнению американских кардиологов, наличие вышеперечисленных признаков говорит о том, что человек входит в группу риска, и ему необходимо особенно тщательно соблюдать меры профилактики сердечного приступа.





В качестве таких мер врачи рекомендуют не заниматься в жаркое время суток интенсивной работой (ношение тяжестей, активная ходьба, работа на земельном участке, при которой необходимо нагибаться вниз головой), не обливаться холодной водой и не находится на солнце дольше 15-20 минут подряд, а также не переедать.







