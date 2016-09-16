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Новости
Наука
14 сентября 16, 14:09
На Алтае обнаружен "вымерший" подвид бурого медведя
бурый медведь
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Особенностью сайлюгемского медведя считается более светлый окрас.
Особенностью сайлюгемского медведя считается более светлый окрас.

Считавшийся вымершим сайлюгемский медведь попал в фотоловушку на территории национального парка в Республике Алтай, передает Интерфакс.

В объектив попал шестимесячный детеныш редкого подвида бурого медведя.

"За последние 30 лет сведения о его существовании полностью отсутствовали. Первые доказательства того, что эта обособленная популяция не вымерла, как считали ученые, появились лишь два года назад", - рассказывают в Сайлюгемском нацпарке.

Парк объявил конкурс на лучшее имя для медвежонка. Жители региона предложили более 30 вариантов имени для зверя, в том числе - Алтай, Сайлу, Балу, Мозоль, Пух. Однако единогласным решением лучшим признали имя Сайли.
Korrespondent
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