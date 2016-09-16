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Новости
Наука
15 сентября 16, 11:23
Фото:Рождение новой планеты из звездной пыли вокруг TW Гидры
Рождение новой планеты
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Планета незначительно превышает по размеру Нептун.

Астрономы заметили признаки зарождения новой планеты в облаке звездной пыли вокруг звезды TW Гидры, находящейся в 176 световых годах от Земли.

При помощи комплекса радиотелескопов в Чили ученые заметили пробелы в облаке пыли вокруг молодой по астрономическим меркам (10 млн лет) звезды. Это облако имеет форму диска и состоит из мелких частиц пыли и газа.

По мнению ученых, пробелы в этом облаке свидетельствуют о зарождении новой планеты. Рассчитав ее возможные габариты на основании ширины пробела, астрономы пришли к выводу, что планета незначительно превышает по размеру Нептун.

Астрономы полагают, что речь идет о ледяном гиганте наподобие Нептуна и Урана.

Принципы зарождения подобных планет волновали ученых, так как выяснилось, что далеко не всегда планеты формируются по тем же принципам, что и в Солнечной системе.

Разрыв удалось обнаружить при помощи комплекса радиотелескопов Alma.

Alma состоит из 66 высокоточных антенн, расположенных в Чили на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря.
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Korrespondent
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