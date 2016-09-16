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Наука
16 сентября 16, 17:15
Hubble передал фото неожиданно взорвавшейся кометы (Фото)
комета
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Причины распада кометы, как признают ученые, пока остается неясной.
Причины распада кометы, как признают ученые, пока остается неясной.

Hubble передал на Землю уникальные фотографии кометы 332P/Икея-Мураками, распавшейся на части на глазах ученых, сообщается на сайте миссии.

Комета 4,5 миллиарда лет находилась в поясе Койпера, но после начала постепенное приближение к Солнцу.


Распад кометы, как предполагают ученые, произошел в октябре или ноябре этого года, причем большая часть осколков 332P/Икея-Мураками, по мнению команды Джувитта, была выброшена из ядра кометы одновременно, что говорит о неком катастрофическом событии.


С другой стороны, есть и возможность того, что комета постепенно "раскрутилась" и осколки отрывались от нее один за другим, что может объяснять необычайно большую длину ее "хвоста".

Причина этой раскрутки и распада кометы, как признают ученые, пока остается неясной.
Korrespondent
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