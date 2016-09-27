Как «громкость» мегаполиса влияет на здоровье его жителей

По данным Всемирной организации здравоохранения, 275 миллионов людей на Земле страдают серьезными нарушениями слуха, причем почти 80 % из них — жители крупных городов. Шум не только подрывает наше здоровье - он нас старит, он укорачивает нашу жизнь. Что делать? Переезжать в деревенские дали, или искать способы борьбы с шумом в условиях большого города?





Увеличение шума на 10 децибел (дБ) приводит к возрастанию общих заболеваний на 20–30%, а сердечных и нервных заболеваний - в 1,5–2 раза. Если в европейских странах с высоким уровнем шума борются, то у нас он только растет.





«Ну, дайте, дайте тишины!»













Нашу жизнь сложно представить без звуков, но звуки звукам рознь. Пение птиц или шум моря радует слух и успокаивает нервную систему. Зато рев городского транспорта или грохот от приближающего поезда не только утомителен, но и и оказывает вредное воздействие на здоровье. Громкие звуки могут стать причиной не только слуховых расстройств, но и развития сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической и язвенной болезней, гастрита, психических заболеваний. Ухудшается память, снижается работоспособность. Нарушаются обмен веществ, деятельность мозга и работа щитовидной железы.





По данным австрийского ученого доктора Гриффита, шум укорачивает жизнь людей в крупных городах на 8–12 лет и становится причиной раннего старения в 30 случаях из 100.





Снижение слуха может быть двух видов. Первый — глухота кондуктивная. Как правило, прохождению звуковой волны через ухо что-то мешает, физически. Пример, закупорка слухового прохода. Второй — нейросенсорная тугоухость из-за повреждений волосковых клеток или нервов, которые чувствуют звуковые волны. Пример, систематическое воздействие громких звуков, в результате чего слух медленно, но верно ухудшается.





Модный тренд наших дней — почти постоянное прослушивание музыки через наушники. А ведь в медицине есть такое понятие как «акустическая травма». Это когда в результате громких звуков повреждаются органы внутреннего уха. Если воздействие длительное, то травма хроническая. А вот если звуковая волна ударяется о барабанную перепонку на расстоянии нескольких сантиметров, то это уже острая. Наушники «дарят» своему владельцу сразу оба вида травмы.





Ухудшение слуха можно легко заметить самому. Если вы не сразу откликаетесь, когда вас зовут, часто переспрашиваете, громче обычного включаете телевизор, стали беспокоить головные боли, а также появились такие неприятны симптомы, как шум в ушах, болевые ощущения, звон или постукивание — срочно проконсультируйтесь с врачом-оториноларингологом.





Уровень шума в цифрах













Согласно общепринятой классификации к категории безопасного для слуха относится шум до 80 дБ, естественным для восприятия человека является уровень шума от 30 дБ до 55 дБ.





25–30 децибел — комфортный звуковой фон





шорох листьев – 5–10 дБ

шум ветра – 10–20 дБ

шепот – 30–40 дБ





60–80 децибел — шум такой силы уже нервирует и утомляет





стиральная машина – 68 дБ

игра на пианино – 80 дБ

детский плач – 78 дБ





90–110 децибел — переносить такую громкость мучительно





мотоцикл – 90 дБ

перепланировка в квартире – 90–100 дБ

музыка в наушниках на полной громкости - 110 дБ





115–120 децибел - «болевой порог»





товарный поезд, взлетающий или садящийся самолет - более 100 дБ

концерт и дискотека – 110–120 дБ





140–150 децибел — непереносимый шум





работающая дрель – 140 дБ

старт ракеты – 145 дБ





Спасаем свои уши: меры профилактики снижения слуха













Уровень шума в жилых домах и офисных помещениях не должен превышать 60 дБ, а ночью — 30 дБ. Правда, в условиях большого города эти нормы вряд ли где соблюдаются. Так что бороться с источниками шума, которые мешают жить, придется своими силами.





Вариант 1. Беруши. Этот метод защиты рекомендуют врачи-отоларингологи. К тому же он прост, недорог и удобен. Существует множество моделей противошумных вкладышей: одноразовые и многоразовые, не впитывающие влагу, на шнурках, на дужках и с держателем. Выбирая беруши, ориентируйтесь на их акустическую эффективность. Например, если она равна 28 дБ, то это значит, что при громкости в 90 дБ шумовое воздействие на слух в таких вкладышах будет 62 дБ. Рекомендуется обеспечивать уровень шума в пределах от 70 до 80 дБ. Если конечные значения ниже 65 дБ, то это уже считается излишним глушением звука.





Наиболее простыми для установки являются многоразовые противошумные вкладыши. Но злоупотреблять берушами нельзя. Например, не стоит их использовать всю ночь, так как это может привести к развитию грибкового заболевания.





Вариант 2. Звукоизоляция квартиры. Жить в полной тишине в большом городе можно, если сделать ремонт с усиленной звукоизоляцией стен, потолков и пола. Это удовольствие не из дешевых, к тому же в наших малогабаритных квартирах подобные мероприятия «съедают» жизненно важные сантиметры жилплощади. Зато вы не будете слышать крики ругающихся соседей или музыку начинающего диджея сверху. Защитить от ревущих моторов с городского шоссе или орущей сигнализации под окнами помогут пластиковые окна. Сейчас есть 3-х, 4-х, и даже 5-ти камерные модели. Балкон или лоджию тоже лучше остеклить, это дополнительная шумоизоляция дома.





Вариант 3. Отказ от наушников. В идеале, конечно, лучше вообще не слушать музыку через наушники. Зачем портить слух, воздействуя на уши дополнительными децибелами. Но если без музыки ваша жизнь невозможна, то выбирайте полноразмерные, а не вставные модели. Звук включайте не более 55–60% от максимальной мощности (если музыку из наушников слышно не только вам, вы переборщили, стоит уменьшить громкость). Важное правило: пользоваться наушниками можно не более часа в день.





Не включайте на полную громкость телевизор, радио, музыкальные установки. Старайтесь дома производить меньше громких звуков: не хлопайте дверьми, говорите тише. Защищайте уши при работе со слишком громкими инструментами: отбойными молотками, дрелью и другой шумной техникой. Также не стоит включать одновременно несколько электроприборов.





Вариант 4. Полезные гаджеты. В акустике существует понятие «белый шум», когда в среднем интенсивность звуковых волн разных частот примерно одинакова. Пример, шум водопада. Основываясь на этих данных был создан звуковой кондиционер, который производит белый шум, маскируя посторонние звуки. Прибор позволяет создать комфортную обстановку в доме, особенно полезно его включать во время сна. Также агрегат можно использовать и в офисе для создания «звуковой завесы», способствующей лучшей концентрации.





В том случае, если все перечисленные выше способы борьбы с шумом не помогают или напряжение от грохочущего города достигло своего апогея, то остается только последовать совету Фамусова (одного из героев комедии Грибоедова «Горе от ума»), который он адресовал дочери: «В деревню, к тетке, в глушь....».



