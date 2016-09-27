Токсикоз является признаком здоровой беременности

Тошнота во время беременности имеет связь с риском возможного выкидыша. Об этом зявляют ученые Национального института здравоохранения США в журнале JAMA Internal Medicine, передает Slon.

Исследователи проанализировала данные 800 женщин, показатели которых собирались в 2007–2011 годах в четырех больницах США. Исследовались женщины, перенесшие по меньшей мере один выкидыш, треть из них перенесла два выкидыша.

Около 84 процентов участниц жаловались на токсикоз к восьмой неделе беременности. Исследователи установили, что у женщин, испытывавших тошноту или рвоту, риск потерять ребенка был на 50-75 процентов ниже, чем у тех, кто не ощущал этих симптомов.

Авторы исследования назвали полученные результаты "наиболее четким на данный момент" доказательством связи между тошнотой и снижением риска выкидыша.





Ученые в точности не знают, какие механизмы стоят за связью тошноты со здоровой беременностью.





Предполагается, что токсикоз является признаком формирования жизнеспособной плацентарной ткани, а значит, его отсутствие может указывать (но необязательно указывает) на неправильное развитие беременности, говорится в исследовании.

Ранее медики выявили неустранимое последствие кесарева для детей, а также неустранимое последствие у недоношенных детей.





Кроме того, сообщалось, какой возраст лучше всего подходит для рождения первенца. Исследователи утверждают, что женщины, ставшие матерями в возрасте от 26 до 30 лет, живут дольше по сравнению с остальными женщинами.



