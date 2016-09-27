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27 сентября 16, 15:50
Токсикоз является признаком здоровой беременности
беременн
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Медики в точности не знают, какие механизмы стоят за связью тошноты со здоровой беременностью.
Медики в точности не знают, какие механизмы стоят за связью тошноты со здоровой беременностью.

Тошнота во время беременности имеет связь с риском возможного выкидыша. Об этом зявляют ученые Национального института здравоохранения США в журнале JAMA Internal Medicine, передает Slon.

Исследователи проанализировала данные 800 женщин, показатели которых собирались в 2007–2011 годах в четырех больницах США. Исследовались женщины, перенесшие по меньшей мере один выкидыш, треть из них перенесла два выкидыша.

Около 84 процентов участниц жаловались на токсикоз к восьмой неделе беременности. Исследователи установили, что у женщин, испытывавших тошноту или рвоту, риск потерять ребенка был на 50-75 процентов ниже, чем у тех, кто не ощущал этих симптомов.

Авторы исследования назвали полученные результаты "наиболее четким на данный момент" доказательством связи между тошнотой и снижением риска выкидыша. 

Ученые в точности не знают, какие механизмы стоят за связью тошноты со здоровой беременностью.

Предполагается, что токсикоз является признаком формирования жизнеспособной плацентарной ткани, а значит, его отсутствие может указывать (но необязательно указывает) на неправильное развитие беременности, говорится в исследовании.
Ранее медики выявили неустранимое последствие кесарева для детей, а также неустранимое последствие у недоношенных детей.

Кроме того, сообщалось, какой возраст лучше всего подходит для рождения первенца. Исследователи утверждают, что женщины, ставшие матерями в возрасте от 26 до 30 лет, живут дольше по сравнению с остальными женщинами.
Korrespondent
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