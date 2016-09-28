Поселить на Марсе миллион человек планирует SpaceX

Основатель SpaceX Илон Маск рассказал о планах поселить на Марсе миллион человек, чтобы спасти человечество от гибели. Об этом шла речь на Международном астрономическом конгрессе, сообщает Слон.





Основатель SpaceX пояснил, что колонизация займет 40-100 лет, в течение которых будет осуществлено 10 тысяч полетов.

При использовании традиционных методов стоимость перелета на Марс составит $10 млрд за человека. Маск заявил, что нужно снизить стоимость поездки, чтобы "как можно больше людей хотели переехать".





"Нам следует исходить из более реалистичных цифр, например с учетом средней стоимости дома, которая в США составляет $200 тысяч", - пояснил изобретатель.





По словам Маска, ранний Марс был похож на Землю, поэтому ученые смогут выращивать на планете растения, сжимая атмосферу.





Каждая ракета будет отправляться в космос один раз в 26 месяцев, первая из них доставит на Марс завод по производству топлива, который будет расширяться уже на планете.





Первый космический корабль, по планам изобретателя, будет построен в течение четырех лет. При этом к 2035 году до Марса можно будет добраться за 80 дней.





Маск также сообщил, что SpaceX провела первые испытания ракетного двигателя Raptor, который планируется использовать для экспедиции на Марс уже к 2024 году.



