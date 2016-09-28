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Новости
Наука
28 сентября 16, 16:29
Первый в мире ребенок, зачатый от трех родителей родился
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Работа была выполнена командой специалистов из США в Мексике, "где нет правил".

"Стало известно, что в Мексике родился первый в мире ребенок, зачатый с помощью спорной технологии оплодотворения "три родителя", - сообщает Иэн Джонстон в Independent.

"По мнению критиков, эта процедура равносильна генетической модификации людей или даже "играм в Бога". Однако ее сторонники уверяют, что она позволяет женщинам с определенным типом генетических заболеваний иметь здоровых родных детей", - говорится в статье.

"В материале, опубликованном в журнале New Scientist, говорится, что ребенку уже пять месяцев, его родители - иорданцы, а работа была выполнена командой специалистов из США", - сообщает Джонстон.

Журналист рассказывает, что у матери рожденного "от трех родителей" ребенка синдром Лейга, передающийся с митохондриальными ДНК. От этой болезни умерли двое ее детей.

"Есть разные способы зачать ребенка от трех родителей, - поясняет журналист. - Техника, которой воспользовались доктор Джон Жан из New Hope Fertility Clinic в Нью-Йорке и его команда, подразумевает имплантацию ядра одной из материнских яйцеклеток с ДНК матери в донорскую яйцеклетку с удаленным ядром, но сохраненной здоровой митохондриальной ДНК. В отличие от обычной ДНК, несущей в себе генетическую информацию, которая помогает нам быть тем, кто мы есть, митохондриальная ДНК дает клетке энергию. Ее можно сравнить с батарейкой. Многие ученые, работающие в данной области, настаивают, что термин "ребенок трех родителей" неточен, так как значимая ДНК берется все-таки от двух людей".

"Доктор Жан сказал New Scientist, что данная методика не одобрена в США, поэтому команда поехала в Мексику, "где нет правил", - передает автор статьи.

"Спасать жизни - этично", - убежден доктор Жан.

Британский парламент проголосовал за допустимость создания "детей от трех родителей" в принципе, однако такие дети не будут рождаться в Великобритании до принятия решения, является ли безопасной конкретная технология их зачатия.

Inopressa
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