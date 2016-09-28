Революцию в медицине: Открыта альтернатива антибиотикам

Различные возбудители становятся все более устойчивыми к антибиотикам. Возможно, победить их сможет 25-летняя аспирантка Мельбурнского университета Шу Лам, которая разработала полимерный пептид.





Студентка Шу Лам из Университета Мельбурна разработала метод борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями. Новый метод прошел испытания на крысах в лаборатории, но потенциально может стать решением проблем с устойчивыми к антибиотикам бактериями. Эти возбудители признаны ООН как глобальная угроза для здравоохранения, пишут Нескучные новости со ссылкой на Science Alert.





Бактерии ежегодно вызывают смерть более 700 тысяч человек. Специалисты прогнозируют, что к 2050 году они ежегодно будут становиться причиной для более 10 миллионов смертей.





Студентка разработала полимерный пептид, который является структурой из повторяющихся цепей белков в форме звезды и способен убивать 6 различных супербактерий без вмешательства антибиотиков, разрушая их клеточные мембраны.













"Пептиды оказались эффективными для уничтожения бактериальных инфекций в организме, - рассказывает Лам. - В том числе и тех, которые раньше показывали устойчивость к антибиотикам. При этом пептиды не токсичны и не наносят вреда организму".





Исследование получило название SNAPP (структурно наноинженерные антимикробные пептидные полимеры) и было опубликовано в издании Nature Microbiology.





Свою разработку Лам апробировала только в лаборатории, но факт, что ее альтернатива работает - уже внушает оптимизм и позволяет многим ученым говорить о революции.













"Изобретенные студенткой пептиды настолько велики, что просто не могут проникать в здоровые клетки организма. Это существенно отличает разработку Лам от других предыдущих экспериментов в этом направлении", - подчеркивает научный руководитель Лам, Грег Кьяо.





В ходе экспериментов студентки враждебные бактерии погибали, а их последующие поколения не показывали новых возможностей по противостоянию белка, который изобрела Лам.





В отличие от антибиотиков, которые "отравляют" бактерии, чаще всего попутно атакуя соседние здоровые клетки, полимерные пептиды Лам не наносят вред организму. Они воздействуют на бактерии, проникая в них и дестабилизируя их клеточные мембраны.





"Результаты, полученные в лаборатории, позволяют сделать вывод о том, что пептиды Лам действуют более эффективно и избирательно, чем все известные средства против бактерий", - говорит Сирил Бойер из университета Южного Уэльса в Австралии.





Но, по ее словам, радоваться рано, поскольку впереди ученых ждут долгие годы клинических испытаний.



