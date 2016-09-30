Ученые разгадали, в чем кроется любовь человека к кофе

Ученые из Италии выяснили, почему многие люди имеют сильное пристрастие к кофе. По словам специалистов, любовь к этому напитку заложена в генах человека, сообщают Нескучные новости со сcылкой на MIGNEWS.com.





В ходе масштабного многолетнего исследования ученым удалось установить, что за любовь людей к этому бодрящему напитку отвечает ген PSDSS2. Специалисты подчеркивают, что данный ген есть далеко не у всех людей.





Именно этим можно объяснить то, что некоторые вовсе не любят этот напиток, а другие являются «кофеманами».





Ученые рассказали, что узнать о необычном гене им удалось благодаря исследованию, в котором приняли участие более 1000 добровольцев. Выяснилось, что в геноме людей, имеющих пристрастие к кофе, обязательно присутствовал ген PSDSS2.





В ходе углубленного изучения гена специалисты узнали, что он отвечает за процесс расщепления кофеина и способствует продолжительности его влияния на организм.



