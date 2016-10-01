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Наука
1 октября 16, 22:13
Американцы приступили к работе над бессмертием
вечная жизнь
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Теоритическая часть уже отработана
Специалисты из Техасского университета уже знают, как в теории можно это сделать. Нужно просто переместить сознание и всю накопленную в течение жизни информацию из умирающего тела в новое, созданное специально для этого.

В принципе, идея не нова. Писатели-фантасты высказывали ее еще 100 лет назад или даже больше. А вот на практике ее реализовать будет сложно. Пока технологии не достигли необходимого уровня. Исследователи планируют провести ряд экспериментов.

На данный момент они набирают добровольцев, готовых в них поучаствовать. По словам ученых, они даже приблизительно не представляют, что будут делать. Специалисты считают: возможность переносить сознание появится через 29 лет. А американский физик и популяризатор науки Мичио Каку уверен, что люди смогут обрести бессмертие с помощью интернета.

По его словам, в конечном итоге интернет превратится в сеть мозгов - brain-net. При помощи нее мы сможем делиться в сети мыслями и эмоциями. В будущем у каждого человека будет два "диска" - с записью его генома и с записью "конектома" (карты связей нервной системы с воспоминаниями, ощущениями и личностью). Даже после смерти наш геном и карта нашего сознания сохранятся.

Источник: neskuchno-news
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