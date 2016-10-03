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3 октября 16, 11:20
Вылечен первый взрослый человек заразившийся ВИЧ
ВИЧ,СПИД,
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Новая методика позволяет отслеживать и уничтожать ВИЧ сразу во всем организме.

Медики впервые излечили от ВИЧ-инфекции взрослого человека. Об этом заявили ученые из Оксфордского и Кембриджского университетов, передает Lenta.Ru.

Первый из 50 человек, успешно прошедшим специальную противовирусную терапию,стал 44-летний британец. Содержание вируса в его крови после процедур столь мало, что привело к отрицательным результатам анализов.

Британские медики рассказывают, что их методика позволяет отслеживать и уничтожать ВИЧ сразу во всем организме, а не только в тех местах, где вирус наиболее активен.

Стандартная антиретровирусная терапия подавляет активные инфицированные клетки, но не затрагивает остальные зараженные T-лимфоциты. Это означает, что существующие в настоящее время препараты способны контролировать активность ВИЧ-инфекции, но не избавляться от нее.

Терапия пока проходит испытания и не предназначена для широкого клинического внедрения.

В прошлом году министр здравоохранения заявил, что в Украине удалось замедлить темпы развития эпидемии ВИЧ.

В этом месяце Австралия заявила о победе над эпидемией СПИДа на терриории своей страны.

Ранее ученые из Монреаля открыли клетки, которые могут помочь в борьбе с ВИЧ. 

Вирус иммунодефицита человека вызывает медленно развивающееся заболевание, поражающее иммунную систему, в результате чего организм оказывается неспособным защититься от безвредных для здорового индивида инфекций.

В настоящее время заболевание считается не поддающимся полному излечению, однако современная противовирусная терапия позволяет свести к минимуму развитие ВИЧ-инфекции, конечной и необратимой стадией которой является СПИД.

К 2014 году, по данным ВОЗ, около 37 миллионов человек в мире были инфицированы ВИЧ, а 34 миллиона умерли от причин, связанных с заболеванием. К этому же времени от вируса ежегодно погибали около 1,5 миллиона человек и около 2,2 миллиона становились носителями вируса. Противовирусную терапию получают менее половины заболевших.
Korrespondent
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