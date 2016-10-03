Японец получил Нобелевскую премию по медицине

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получил японец Есинори Осуми за изучение механизма аутофагии - процесса "самопоедания" клеток. Об этом сообщается на сайте премии.

В 2016 году на премию области физиологии и медицины претендовали 273 ученых.

Японский биолог на протяжении двадцати лет занимался исследованием разложения внутри клеток. Ему удалось выделить гены, которые отвечают за аутофагию в дрожжах, и описать схожие процессы в клетках других организмов.

"Открытия Осуми изменили наши представления о том, как клетки перерабатывают сами себя. Его работы открыли новое направление в понимании аутофагии как части разных физиологических процессов - от приспособления к голоду до реакции на заражение", - говорится в пресс-релизе Каролинского института, который вручает премию.

Отмечается, что Осуми привели к популяризации аутофагии в научной среде.