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Новости
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3 октября 16, 13:19
Японец получил Нобелевскую премию по медицине
Есинори Осуми
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Ему удалось выделить гены, которые отвечают за аутофагию.
Ему удалось выделить гены, которые отвечают за аутофагию.

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получил японец Есинори Осуми за изучение механизма аутофагии - процесса "самопоедания" клеток. Об этом сообщается на сайте премии.

В 2016 году на премию области физиологии и медицины претендовали 273 ученых. 

Японский биолог на протяжении двадцати лет занимался исследованием разложения внутри клеток. Ему удалось выделить гены, которые отвечают за аутофагию в дрожжах, и описать схожие процессы в клетках других организмов.

"Открытия Осуми изменили наши представления о том, как клетки перерабатывают сами себя. Его работы открыли новое направление в понимании аутофагии как части разных физиологических процессов - от приспособления к голоду до реакции на заражение", - говорится в пресс-релизе Каролинского института, который вручает премию.

Отмечается, что Осуми привели к популяризации аутофагии в научной среде.
Korrespondent
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