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3 октября 16, 21:15
10 дней бездействия перечеркивает пользу от физупражнений
физупражнения
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Всего 10 дней отдыха достаточно, чтобы организм перестал воспринимать положительный результат тренировок.
Исследователи из Университета Мэриленда выяснили, когда мозг начинает меняться из-за отсутствия физических упражнений, сообщают Нескучные новости со ссылкой на Новости Ю.

Предыдущие исследования показали, что у людей, которые регулярно выполняют физические упражнения, больше крови поступает к мозгу, а это означает, что они имеют лучшие когнитивные функции и память. У людей, которые вели сидячий образ жизни, после начала тренировок также повышается кровоток к мозгу, даже тогда, когда они отдыхают.

Ученые решили выяснить, через какое время этот положительный эффект исчезает. Они проанализировали данные 12 бегунов в возрасте от 50 до 80 лет, которые еженедельно пробегали 35 миль и более в течение, по крайней мере, 15 лет. Исследователи оценили их познавательные навыки до и после 10-дневного периода отдыха. Они использовали МРТ для отслеживания кровотока в головном мозге участников. В период отдыха спортсмены не бегали и не выполняли физические упражнения.

Результаты исследования показали, что спустя 10 дней после прекращения занятий спортом у всех участников гораздо уменьшился приток крови к мозгу, хотя их когнитивные функции не пострадали.


Источник: neskuchno-news
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