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Наука
6 октября 16, 22:16
Американские исследователи: Жизнь после смерти существует
Душа
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Жизнь после смерти не заканчивается: Американские исследователи заявили о существовании параллельных вселенных
Ученые в ходе проведенных опытов выяснили, что в параллельных измерениях существуют динозавры.

Ученые из университета Северной Каролины сделали необычное заявление о загробном мире. По их словам, человек после наступления клинической смерти не оканчивает существование, а обретает покой в параллельном измерении. Они также отмечают, что есть шанс воскреснуть после смерти, передают Нескучные новости со ссылкой на "Российский Диалог".

В ходе опытов было определено различие между смертью растений и человека. Как рассказывает профессор Роберт Ланц, человек ʺувядаетʺ, чтобы снова в грядущем сызнова ʺрасцвестиʺ.

Исследователи также рассказали, что в параллельных измерениях существуют динозавры. К такому выводу они пришли, изучая частицу, которая может находиться в двух состояниях сразу.

Ранее сообщалось, что секс благотворно влияет на духовное состояние мужчин. Как рассказали эксперты, в ходе сексуального акта в кровь мужчины попадает гормон любви окситоцин, который укрепляет не только отношения, но и веру.

Источник: neskuchno-news
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