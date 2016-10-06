Американские исследователи: Жизнь после смерти существует

Ученые в ходе проведенных опытов выяснили, что в параллельных измерениях существуют динозавры.





Ученые из университета Северной Каролины сделали необычное заявление о загробном мире. По их словам, человек после наступления клинической смерти не оканчивает существование, а обретает покой в параллельном измерении. Они также отмечают, что есть шанс воскреснуть после смерти, передают Нескучные новости со ссылкой на "Российский Диалог".





В ходе опытов было определено различие между смертью растений и человека. Как рассказывает профессор Роберт Ланц, человек ʺувядаетʺ, чтобы снова в грядущем сызнова ʺрасцвестиʺ.





Исследователи также рассказали, что в параллельных измерениях существуют динозавры. К такому выводу они пришли, изучая частицу, которая может находиться в двух состояниях сразу.





Ранее сообщалось, что секс благотворно влияет на духовное состояние мужчин. Как рассказали эксперты, в ходе сексуального акта в кровь мужчины попадает гормон любви окситоцин, который укрепляет не только отношения, но и веру.



