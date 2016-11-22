Неопознанный синий шар обнаружен возле Солнца (Фото, Видео)

На снимках NASA, сделанные спутником STEREO, сторонники теории существования НЛО обнаружили голубую сферу на фоне Солнца, пишет Mirror.

В частности, канал UFOMania разместил видео, смонтированное из снимков, на которых можно различить большую сферу, проходящую перед Солнцем. Непонятная сфера была заметна лишь на снимках 15 ноября и остается загадкой, откуда взялся объект и куда он делся.

Ученые скептически отнеслись к заявлениям уфологов о доказательствах внеземной жизни. Они предполагают, что это могли быть артефакты изображения, вызванные перегрузкой процессора обработки изображения или же игра света.





Ранее сообщалось, что около Солнечной системы обнаружили подобную Земле планету.

