Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.41
USD
25.78
RUB
0.40
EUR
27.16
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.43
USD
26.62
RUB
0.42
Новости
Наука
21 ноября 16, 18:02
Неопознанный синий шар обнаружен возле Солнца (Фото, Видео)
НЛО
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Непонятная сфера была заметна на снимках NASA 15 ноября.

На снимках NASA, сделанные спутником STEREO, сторонники теории существования НЛО обнаружили голубую сферу на фоне Солнца, пишет Mirror.

В частности, канал UFOMania разместил видео, смонтированное из снимков, на которых можно различить большую сферу, проходящую перед Солнцем. Непонятная сфера была заметна лишь на снимках 15 ноября и остается загадкой, откуда взялся объект и куда он делся.

Ученые скептически отнеслись к заявлениям уфологов о доказательствах внеземной жизни. Они предполагают, что это могли быть артефакты изображения, вызванные перегрузкой процессора обработки изображения или же игра света.


Ранее сообщалось, что около Солнечной системы обнаружили подобную Земле планету.
Кликните по изображению для просмотра
Korrespondent
Ещё по теме:
NASA опубликовало видео трех ярких вспышек на Солнце (ВИДЕО)
Видео: Солнце разорвало комету
Ирландские полицейские задержали НЛО (фото, видео)
NASA: Снимки "танцующих" звезд
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В недрах Земли обнаружен гигантский океан
noimageУченые изобрели способ как из угля делать золото
noimageСамая свирепая зима века надвигается на Европу и Америку
noimageЭлектронные сигареты опасны и вызывают болезни полости рта
noimageУченые создали уникальную мелодию, снижающую уровень стресса
Лента новостей
Загрузка...