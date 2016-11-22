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Наука
22 ноября 16, 18:21
Миссия России на Луне продлится две недели
Луа
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Перед высадкой на Луне будет создано "поселение" роботов.

Первая миссия российских космонавтов на Луну продлится одну – две недели. Об этом заявил заведующий лаборатории космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Он рассказал, что для успешной высадки космонавтов на Луну в одном из ее полярных районов будет предварительно создано "поселение" роботов-автоматов под названием Полигон. Во время первой высадки космонавты будут находиться в этом "поселении" в течение одного лунного полярного дня, сообщает ТАСС.

Более продолжительная экспедиция может продлиться месяц, но для ее осуществления в районе Полигона нужно будет создать инфраструктуру лунной базы. В частности, необходимо создать обитаемый модуль с защитой от космического излучения и системой жизнеобеспечения на основе имеющихся на Луне ресурсов.

По словам Митрофанова, до осуществления длительной экспедиции российские космонавты будут управлять роботами на Луне, находясь на окололунной орбите в корабле Федерация.

Ранее сообщалось, что высадка первого россиянина на Луну состоится в 2031 году. Предшествовать этому будет беспилотный облет спутника Земли в 2026 году и запуск взлетно-посадочного модуля на орбиту Луны в 2027 году.
Korrespondent
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