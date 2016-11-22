Земля без воды выглядела бы не так, как вы думаете (ВИДЕО)

На самом деле эта анимация показывает то, что Земля геоид: это своего рода способ описать гравитационное поле Земли. Графику построил Алесь Бездек в пакете MATLAB. Вот как он описывает все эти бугры и неровности:





«Гравитация Земли не является гладкой на поверхности, в некоторых местах она сильнее, чем в других. Это потому, что Земля не является идеальным однородным шаром (то есть, плотность ее внутренностей неоднородна), а имеет места более и менее плотные. Это влияет на поверхностную гравитацию».













Когда вы стоите на поверхности Земли, кажется, что гравитация тянет вас к центру. Но если стать рядом с более плотным регионом, гравитация будет тянуть вас немножко в сторону, дальше от центра. Вирусный геоид на графике показывает именно эту картину: на этой карте гравитация будет всегда тянуть вас перпендикулярно изображенной поверхности.





Звучит странно, но так и есть: если вы находитесь на краю «холма», изображенного на геоиде, вас будет притягивать не прямо к центру Земли, а перпендикулярно поверхности, на которой вы стоите. График сильно искажен, чтобы вы могли увидеть неровное гравитационное поле Земли.





Особо забавно в псевдонауке то, что вирусным становится обычно нечто, совершенно противоположное истине. Как так происходит?





Другой способ описать геоид — охарактеризовать его формой идеально жидкого объекта; то есть, если его поверхность может растекаться свободно.





Для идеально однородного объекта (скажем, большой невращающейся капли воды в космосе), геоид будет сферой. Для Земли будет то, что на изображении. Другими словами, этот график не изображает Землю без воды, он показывает, какая у Земли была бы форма, если бы ее поверхность была целиком покрыта водой. Все совсем наоборот.





Довольно просто дойти до мысли, что твердая поверхность Земли под океанами выглядит именно так. Взгляните на шкалу на графике; она показывает перепады от +80 до -80 метров. Но это крошечная доля от размеров Земли. В физической реальности, даже если бы Земля была покрыта водой, она и близко не была бы такой горбатой, как показано. Опять же, преувеличение было сделано для ясности.





Подумайте и об этом: самое глубокое место земного океана (Марианская впадина) в глубину 10 километров. Земля примерно 13 000 километров в поперечнике. Уберите всю воду с поверхности Земли и вы едва ли заметите изменения: уровень перепада между высочайшей горой и самой низкой точкой океана будет меньше 20 километров, одна десятая процента диаметра Земли.





Вот как выглядела бы Земля без воды.













Такую сферическую каплю вы получите, если осушите все океаны Земли (вместе с атмосферным паром, озерами, полярными шапками и так далее). Не так-то много по сравнению с остальной планетой, не так ли? Капля поменьше — пресная вода на земле, в озерах и реках; самая маленькая — пресная вода из озер и рек.





А на этом видео можно увидеть как выглядит дно Мирового океана под водой. Как отмечают авторы ролика, они специально увеличили глубину рельефа, чтобы подчеркнуть перепады высот.



