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Наука
26 ноября 16, 16:04
ВИДЕО: Ученые придумали балаклаву с подогревом
Балаклава с подогревом
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Ученые из Германии и Великобритании создали балаклаву с нагревательным элементом из электропроводящих нитей, который расположен в области носа и рта.
Об этом сообщает Naked Science.

В процессе работы перезаряжаемая солнечная батарея на затылке подает на элемент слабый ток, в результате чего нити нагреваются до 40 градусов Цельсия.

"При этом температура вдыхаемого воздуха не доставляет пользователю дискомфорта. Основная часть балаклавы сшита из смеси лайкры и шерсти и допускает машинную стирку", - отмечает издание.

По мнению ученых, в будущем "умные" ткани могут значительно повысить уровень жизни людей.

"Специальный текстиль поможет сократить риск переохлаждения организма или респираторных заболеваний при занятиях спортом", - говорится в сообщении. 


Источник: liga
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