ВИДЕО: Ученые придумали балаклаву с подогревом

Об этом сообщает Naked Science.





В процессе работы перезаряжаемая солнечная батарея на затылке подает на элемент слабый ток, в результате чего нити нагреваются до 40 градусов Цельсия.





"При этом температура вдыхаемого воздуха не доставляет пользователю дискомфорта. Основная часть балаклавы сшита из смеси лайкры и шерсти и допускает машинную стирку", - отмечает издание.





По мнению ученых, в будущем "умные" ткани могут значительно повысить уровень жизни людей.





"Специальный текстиль поможет сократить риск переохлаждения организма или респираторных заболеваний при занятиях спортом", - говорится в сообщении.