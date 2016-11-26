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Новости
Наука
26 ноября 16, 19:58
Пирамида Кукулькана открыла новые тайны цивилизации майя
Пирамида Кукулькана
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Археологи воспользовались технологией 3D-визуализации электрической томографии и увидели, что древняя пирамида построена многослойно по принципу матрешки.
Американские археологи сделали удивительное открытие, которое может стать ключом к пониманию всей культуры майя, пишут Нескучные новости со ссылкой на ubr.ua.

Многослойный памятник, известный как Эль-Кастильо, или Храм Кукулькана расположен на полуострове Юкатан в Мексике. Его двойная структура обнаружилась еще в 1930-е годы, однако ученые и не подозревали, что это лишь начало истории.



Чтобы пробиться сквозь толщу вековых стен археологи воспользовались технологией 3D визуализации электрической томографии.



Идея проверить давно известную пирамиду заново пришла в голову главному научному сотруднику экспедиции, Рене Чавесу Сегуру. Правда, Сегуру намеревался таким образом лишь проверить толщину видимых стен — и очень удивился, обнаружив на экране сканера потайное помещение.





Источник: neskuchno-news
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