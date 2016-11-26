Пирамида Кукулькана открыла новые тайны цивилизации майя

Американские археологи сделали удивительное открытие, которое может стать ключом к пониманию всей культуры майя, пишут Нескучные новости со ссылкой на ubr.ua.





Многослойный памятник, известный как Эль-Кастильо, или Храм Кукулькана расположен на полуострове Юкатан в Мексике. Его двойная структура обнаружилась еще в 1930-е годы, однако ученые и не подозревали, что это лишь начало истории.













Чтобы пробиться сквозь толщу вековых стен археологи воспользовались технологией 3D визуализации электрической томографии.













Идея проверить давно известную пирамиду заново пришла в голову главному научному сотруднику экспедиции, Рене Чавесу Сегуру. Правда, Сегуру намеревался таким образом лишь проверить толщину видимых стен — и очень удивился, обнаружив на экране сканера потайное помещение.



















