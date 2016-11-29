Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.72
RUB
0.40
EUR
27.08
USD
25.62
RUB
0.39
EUR
28.72
USD
26.87
RUB
0.42
Новости
Наука
28 ноября 16, 12:12
NASA выбрало лучшее небесное тело для колонизации
солнечная
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Следующим потенциальным домом для человечества могут стать спутники Юпитера и Сатурна.

Ученые NASA назвали лучшее для колонизации человеком небесное тело в Солнечной системе, сообщает Scientific American.

"Потенциальным домом для человека могут стать спутники Юпитера и Сатурна. Есть множество вариантов среди них, но победитель очевиден. Титан является наиболее похожим на Землю небесным телом", - заявили ученые.

Титан, кроме Земли, является единственным местом в Солнечной системе, которое имеет редкие озера из углеводородов. В отличие от Марса, спутник Сатурна имеет плотную атмосферу, на 95% состоит из азота. Это, а также магнитное поле газового гиганта, позволит защитить от космической радиации.

Атмосферное давление у поверхности спутника в 1,5 раза больше, чем на Земле, что позволяет упростить скафандр для потенциальных колонизаторов и комфортно, по сравнению с Марсом, чувствовать себя на спутнике Сатурна. А наличие углеводородов и водяного льда в недрах Титана позволит не беспокоиться о ракетном топливе.

При этом препятствиями на пути колонизации ученые видят низкие температуры на Титане (180 градусов Цельсия ниже нуля), а также большое расстояние до Земли (семь лет лета).

Меркурий ученые не считают пригодным для колонизации из-за высокой радиации и резкие перепады температур. Венера, по их мнению, также не годится для постоянного поселения. Причина этого – огромное атмосферное давление в 93 раза превышает земной, и высокие, около +460 градусов Цельсия, температуры.

Недостатками Марса ученые видят разреженную атмосферу, высокую радиационную опасность и ограничения, связанные с ресурсами.

Титан - самый крупный из 62 спутников Сатурна. Он почти в 1,5 раза превышает Луну в диаметре и почти вдвое - в массе. В атмосфере Титана преобладает азот с примесью метана, которые образуют облака. 
Korrespondent
Ещё по теме:
Украине на энергоэффективность выделят 60 млн евро
КНДР намерена водрузить свой флаг на Луне
РФ работает над новой сверхтяжелой ракетой для Луны
Видео: NASA показало дюны на спутнике Сатурна Титане
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Пирамида Кукулькана открыла новые тайны цивилизации майя
noimageВИДЕО: Ученые придумали балаклаву с подогревом
noimageЗемля без воды выглядела бы не так, как вы думаете (ВИДЕО)
noimageМиссия России на Луне продлится две недели
noimageВ недрах Земли обнаружен гигантский океан
Лента новостей
Загрузка...