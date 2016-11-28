NASA выбрало лучше небесное тело для колонизации

Ученые NASA назвали лучшее для колонизации человеком небесное тело в Солнечной системе, сообщает Scientific American.

"Потенциальным домом для человека могут стать спутники Юпитера и Сатурна. Есть множество вариантов среди них, но победитель очевиден. Титан является наиболее похожим на Землю небесным телом", - заявили ученые.

Титан, кроме Земли, является единственным местом в Солнечной системе, которое имеет редкие озера из углеводородов. В отличие от Марса, спутник Сатурна имеет плотную атмосферу, на 95% состоит из азота. Это, а также магнитное поле газового гиганта, позволит защитить от космической радиации.

Атмосферное давление у поверхности спутника в 1,5 раза больше, чем на Земле, что позволяет упростить скафандр для потенциальных колонизаторов и комфортно, по сравнению с Марсом, чувствовать себя на спутнике Сатурна. А наличие углеводородов и водяного льда в недрах Титана позволит не беспокоиться о ракетном топливе.

При этом препятствиями на пути колонизации ученые видят низкие температуры на Титане (180 градусов Цельсия ниже нуля), а также большое расстояние до Земли (семь лет лета).

Меркурий ученые не считают пригодным для колонизации из-за высокой радиации и резкие перепады температур. Венера, по их мнению, также не годится для постоянного поселения. Причина этого – огромное атмосферное давление в 93 раза превышает земной, и высокие, около +460 градусов Цельсия, температуры.

Недостатками Марса ученые видят разреженную атмосферу, высокую радиационную опасность и ограничения, связанные с ресурсами.

Титан - самый крупный из 62 спутников Сатурна. Он почти в 1,5 раза превышает Луну в диаметре и почти вдвое - в массе. В атмосфере Титана преобладает азот с примесью метана, которые образуют облака.