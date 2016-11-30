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Наука
30 ноября 16, 16:04
Таблица Менделеева пополнилась новыми элементами
таблица менделеева
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Один из элементов таблицы Менделеева получил имя московий.

Отныне 115-й элемент из таблицы будет называться именно так. Данное название присвоили ему ученые Объединенного института ядерных исследований, расположенном в подмосковной Дубне. Его символом станут буквы – Мс.

Информацию передает Международный союз теоретической и прикладной химии. Также официальное название было присвоено 118-му элементу, теперь он именуется как "оганесон" (Og) в честь российского академика Юрия Оганесяна.

113 и 117-й элементы получили названия "нихоний" (Nh) и "теннессин" (Ts) соответственно. Первый является производным от местного названия Японии — Нихон, название второго связано со штатом Теннесси, в котором находится национальная лаборатория Министерства энергетики США. 

Как сообщал "УРА-Информ", не так давно японский профессор получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. В частности, Йошинори Усуми был награжден за исследования механизмов аутофагии.
URA-Inform
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