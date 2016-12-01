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Новости
Наука
1 декабря 16, 22:00
Американские ученые нашли ген, убивающий алкоголизм
алкоголик
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Ген β-Klotho кодирует белок, формирующий в центральной нервной системе сложный белковый комплекс, который связывается с гормоном FGF21, активируя его, и непосредственно воздействует на центральную нервную систему, подавляя тягу к спиртному.
Генетики Юго-Западного медицинского центра Техасского университета определили ген, который подавляет желание употреблять алкоголь. Результаты работы представлены в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передают Нескучные новости.

Специалисты изучили результаты нескольких исследований, в которых проводился поиск связи между пристрастием к спиртному и различными вариантами (аллелями) генов. Кроме того, ученые сравнили ДНК более 105 тысяч человек. При этом к тяжело пьющим участникам относились мужчины, употребляющие более 21 стакана алкоголя в неделю, и женщины, выпивающие более 14. Умеренно пьющими являлись те, кто употреблял менее 14 стаканов (мужчина) или менее семи (женщины).

Установлено, что один из вариантов гена β-Klotho присутствовал у 40% участников исследования (со слабым пристрастием к алкоголю). β-Klotho кодирует белок, формирующий в центральной нервной системе сложный белковый комплекс. Последний также образован рецепторами молекул, известных как факторы роста фибробластов 21 (FGF21). Комплекс связывается с гормоном FGF21, активируя его, а тот, в свою очередь, непосредственно воздействует на центральную нервную систему, подавляя тягу к спиртному.

FGF21, как было показано в других исследованиях, может также уменьшить пристрастие к сахару и способствует уменьшению веса. Кроме того, это соединение регулирует метаболизм, циркадные ритмы и женские репродуктивные функции. Однако для правильной работы гормона необходим β-Klotho, поскольку у мутантных мышей с неактивным геном тяга к алкоголю не пропадала, даже если им искусственно увеличивали уровень FGF21 в крови.

Ученые надеются, что результаты их работы помогут создать новые методы лечения алкоголизма.
Источник: neskuchno-news
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