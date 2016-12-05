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Новости
Наука
5 декабря 16, 14:00
Археологам удалось установить происхождение Гроба Господня
Гроб Господень
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Он является той же гробницей, которая была обнаружена при римском императоре Константине.
Он является той же гробницей, которая была обнаружена при римском императоре Константине.

Археологи смогли установить происхождение Гроба Господня в Иерусалиме. Как выяснилось, это та же самая гробница, которая была обнаружена в IV веке при римском императоре Константине, передает The Mirror.

Также специалисты впервые за 500 лет подняли белую мраморную плиту, которая закрывает гробницу. Внутри был обнаружен уступ из известняка, на котором, как принято считать, лежало тело Христа.

Кроме того археологи обнаружили вторую мраморную плиту, о которой не было известно ранее. На ней выгравирован крест, который, по мнению ученых, вырезали в XII крестоносцы.

"Это служит доказательством того, что место поклонения паломников сегодня - это та же гробница, которая была найдена при римском императоре Константине в IV веке и которую почитали крестоносцы", - отметил один из археологов Фредерик Хиберт.
Korrespondent
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