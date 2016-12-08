Астрологи назвали лучший день для покупки подарков

В магазинах уже стартовали предновогодние распродажи, и самое время отправиться за покупками. Тем более что и астрологи говорят: покупать подарки нужно заранее, особенно если это касается техники и гаджетов. Телефоны, компьютеры, планшеты, стиральные машины, фены, утюги, и даже автомобили желательно приобрести до 20 декабря. Об этом рассказывают на КП в Украине.





- Если вы хотите, чтобы ваш подарок исправно работал и радовал того, кому он предназначен – купите его до 20 декабря, пока Меркурий находится в прямом движении, - советует ведический астролог Танита Тали. - Техника, купленная в период ретроградного Меркурия, постоянно ломается. Могут обнаружиться скрытые дефекты, цена может не соответствовать качеству.





По словам Таниты, после 20 декабря существует высокая вероятность брака, ошибки с размером вещей. Приобретенные вещи не принесут желаемой пользы, могут разонравиться или же вы просто перестанете ими пользоваться.





- Самый благоприятный день для покупок в декабре – 9 декабря, - говорит астролог. - Следующий по благоприятности день для совершения покупок – 14 декабря. Средние по благоприятности дни для покупок – 10, 11 декабря (после 13.00) и 13 декабря (после 16.00).





Именно на эти даты специалист рекомендует запланировать шоппинг, чтобы потом не разочароваться и не жалеть о зря потраченных деньгах.





Для справки:





В астрологии существует такое понятие, как ретроградная планета, когда наблюдателю с Земли кажется, что планета начала двигаться назад, в обратном направлении. На самом деле, конечно же, этого не происходит – планеты всегда движутся в одном направлении. Просто в какой-то момент скорость одной планеты замедляется по сравнению со скоростью других планет – и создается ощущение обратного движения.





Меркурий бывает ретроградным приблизительно три раза в год, и пребывает в попятной стадии около трех недель, оказывая влияние на всех без исключения. Поскольку в астрологии Меркурий отвечает за интеллект, контакты, бумаги, документы, учебу, родственные связи, путешествия и торговлю, то все процессы в этих сферах в период его "обратного" движения тормозятся. В этом году последний ретроградный Меркурий начнется 20 декабря и продлится до 8 января.



