Хромосомы хранят тайну продолжительности жизни

Специалисты установили, что по длине теломер в хромосомах можно установить продолжительность жизни человека. А кроме того - определить способность женщины рожать детей в позднем возрасте, передает EurekAlert!. Выводы нового исследования были опубликованы в журнале Menopause.

В работе отмечено, что теломерями является концевые участки хромосом. Они обеспечивают защиту жизненно важной ДНК в процессе ее удвоения, предотвращая потерю нуклеиновых цепочек.





Чем старше становится человек, тем меньше длина его теломер. По мнению ученых, данная закономерность может помочь удлинить жизнь.





Отмечается, что в исследовании специалисты основывались на данных работы Long Life Family Study, согласно которой, шансов на более продолжительную жизнь больше у тех женщин, которые родили последнего ребенка после 33 лет, нежели у тех, которые успели до 29-ти.





Исследователи установили, что женщины, родившие последнего ребенка после 33 лет, имели в хромосомах больше длинных теломер. Также эксперты полагают, что теломеры могут также являться показателями здоровья, и шансом на медленное старение.





Ранее сообщалось, что ученые обнаружили ген, который подавляет тягу к алкоголю.



