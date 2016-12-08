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8 декабря 16, 15:22
Хромосомы хранят тайну продолжительности жизни
пожилые
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Ученые установили, что ее можно определить по длине теломер в хромосомах.
Ученые установили, что ее можно определить по длине теломер в хромосомах.

Специалисты установили, что по длине теломер в хромосомах можно установить продолжительность жизни человека. А кроме того - определить способность женщины рожать детей в позднем возрасте, передает EurekAlert!. Выводы нового исследования были опубликованы в журнале Menopause.

В работе отмечено, что теломерями является концевые участки хромосом. Они обеспечивают защиту жизненно важной ДНК в процессе ее удвоения, предотвращая потерю нуклеиновых цепочек.

Чем старше становится человек, тем меньше длина его теломер. По мнению ученых, данная закономерность может помочь удлинить жизнь.

Отмечается, что в исследовании специалисты основывались на данных работы Long Life Family Study, согласно которой, шансов на более продолжительную жизнь больше у тех женщин, которые родили последнего ребенка после 33 лет, нежели у тех, которые успели до 29-ти.

Исследователи установили, что женщины, родившие последнего ребенка после 33 лет, имели в хромосомах больше длинных теломер. Также эксперты полагают, что теломеры могут также являться показателями здоровья, и шансом на медленное старение.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили ген, который подавляет тягу к алкоголю.
Korrespondent
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