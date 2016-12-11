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11 декабря 16, 22:05
На Земле ожидается пик последнего звездопада года
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Земля вошла в поток гравийного мусора от кометы 3200 Фаэтон, источника ежегодного метеорного потока Геминиды.

Брайан Емфингер наблюдал 9 декабря большой огненный шар Геминид в горах вблизи Литл-Рока, Арканзас, США.

Интенсивность метеорного потока Геминиды будет нарастать с каждым вечером. 

А пик этого явления ожидается 13-14 декабря.

Метеоры сталкиваются с атмосферой Земли со скоростью около 35 км/с и, как правило, распадаются в около 80 км над поверхностью нашей планеты. 

В то время как многие метеоры слабы, часто сверкают яркие болиды.

Число метеоров может достигать 20-30 в час на пике потока. Это меньше, чем обычно из-за яркого света от полной Луны, но по-прежнему ожидается яркий дисплей в небе. 

Для наблюдателей в обоих полушариях самое лучшее время, чтобы полюбоваться метеорами — это в часы между местной полуночью и восходом солнца в среду, 14 декабря.


© Jüri Voit

Поток Геминиды украшает ночной небосвод каждый год с 4 по 17 декабря и является последним звездопадом года.

Источник: gismeteo.ua
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