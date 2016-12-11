На Земле ожидается пик последнего звездопада года

Брайан Емфингер наблюдал 9 декабря большой огненный шар Геминид в горах вблизи Литл-Рока, Арканзас, США.

Интенсивность метеорного потока Геминиды будет нарастать с каждым вечером.





А пик этого явления ожидается 13-14 декабря.





Метеоры сталкиваются с атмосферой Земли со скоростью около 35 км/с и, как правило, распадаются в около 80 км над поверхностью нашей планеты.





В то время как многие метеоры слабы, часто сверкают яркие болиды.





Число метеоров может достигать 20-30 в час на пике потока. Это меньше, чем обычно из-за яркого света от полной Луны, но по-прежнему ожидается яркий дисплей в небе.





Для наблюдателей в обоих полушариях самое лучшее время, чтобы полюбоваться метеорами — это в часы между местной полуночью и восходом солнца в среду, 14 декабря.







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Поток Геминиды украшает ночной небосвод каждый год с 4 по 17 декабря и является последним звездопадом года.