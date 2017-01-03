Ученые рассказали, какой будет жизнь на Земле в 3000 году

Группа исследователей под руководством ученого Розалинд Мак-Найт провела масштабное исследование и опубликовала прогноз о том, какой станет жизнь на Земле примерно через тысячу лет, - в 3000 году, сообщают Нескучные новости со ссылкой на replyua.net.





Исследователи рассказали, что примерно через тысячу лет человечество сможет полностью исследовать космос, и путешествия в других системах станут обыденной вещью. Кроме того, изменятся сами люди – рост человека станет намного выше, чем сейчас. Люди войдут в контакт с представителями инопланетных цивилизаций, однако многие инопланетяне будут настроены воинственно.





Мак-Найт отметила, что человечество также продвинется в том, что касается налаживания связей с другими измерениями, и дети будут изучать в школах такой предмет, как контакт с другим измерением. Будут созданы уникальные лаборатории, где любой человек сможет преодолевать временное пространство.





Уникальные изменения ждут и саму планету – из-за изменений климата с поверхности Земли полностью исчезнут Южный и Северный полюсы. Они сильно сдвинутся, в результате чего многие города уйдут под воду. Материки будут другими – суша, которая ранее была покрыта водой, полностью обнажится, и люди начнут селиться на доступных территориях.