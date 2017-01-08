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8 января 17, 00:08
В Египте нашли саркофаги внеземного происхождения (ФОТО)
инопланетные саркофаги
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На 24 загадочных захоронениях, изготовленных из твердого асуанского гранита, нанесены неизвестные иероглифы.
В Египте, на склоне холма возле пирамиды Гизы, обнаружены 24 загадочных захоронения с саркофагами из твердого асуанского гранита. Они сделаны настолько точно с технической точки зрения, что ученые задумались о возможности их возведения инопланетными расами. Об этом сообщают Нескучные новости.



Могилы являются местом захоронения быков Апис — священных быков египтян, богов плодородия. Культовым центром бога Аписа был город Мемфис — один из важнейших религиозных, административных и культурных центров Древнего Египта. В данных находках археологи нашли неизведанные иероглифы.



Египтологи утверждают, что поскольку быки почитались как боги Хаэмуаса, сын Рамсеса II приказал, чтобы в одной из гор был прорыт туннель к месту захоронения и были созданы боковые комнаты, где будут находиться огромные гранитные саркофаги весом до 100 тонн каждый, чтобы там содержались мумифицированные останки быков.



Источник: neskuchno-news
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