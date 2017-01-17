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14 января 17, 17:31
Ученые предупреждают о надвигающихся магнитных бурях
магнитная буря
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Не исключено, что самочувствие в эти дни будет ухудшаться.
Специалисты составили прогноз магнитных бурь и возмущений магнитосферы Земли на первый месяц нового года, сообщают Нескучные новости.

В первый месяц 2017 года геомагнитная обстановка будет меняться от спокойной до слабовозмущенной. При этом в отдельные дни возможны возмущения магнитосферы Земли, переходящие в магнитную бурю.

Магнитные бури в январе 2017:

17 января возможна магнитная буря уровня G1 (слабая)

18 января возможна магнитная буря уровня G1 (слабая)

19 января возможна магнитная буря уровня G1 (слабая)

20 января возможны возмущения магнитосферы Земли

21 января возможны возмущения магнитосферы Земли

22 января возможны возмущения магнитосферы Земли

23 января возможны возмущения магнитосферы Земли

24 января возможны возмущения магнитосферы Земли

25 января возможны возмущения магнитосферы Земли

26 января возможны возмущения магнитосферы Земли

27 января возможны возмущения магнитосферы Земли

28 января возможны возмущения магнитосферы Земли


Источник: neskuchno-news
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